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"Казгидромет" представил прогноз погоды на декабрь

03.12.2019, 19:45 11341
"Казгидромет" представил прогноз погоды на декабрь
Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил консультативный прогноз погоды по Казахстану на декабрь, передает Kazakhstan Today.
 

На большей части республики температура в декабре ожидается близкой к климатической норме, в северных и восточных регионах ниже нормы на 1 градус, в южных и юго-западных регионах теплее на 1 градус. Количество осадков предполагается около и больше нормы на большей части территории РК, меньше нормы преимущественно в юго-западной половине республики", - сообщили в "Казгидромете".

 
По прогнозу, в середине первой декады с выходом южного циклона ожидаются осадки, на юге местами сильные (преимущественно в виде дождя), туман, гололед, усиление ветра до 15-25 метров в секунду, в северных регионах с метелью, а также повышение температуры воздуха. 
 
В конце декады с затоком холодных воздушных масс с районов Скандинавии на большей части республики ожидается умеренно морозная погода. В связи с этим ожидается колебание температуры воздуха: на западе, северо-западе ночью от 3-13 мороза до 8-15 мороза, на юго-западе 3 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла, на юго-западе от 8 тепла до 2-10 мороза. На юге и юго-востоке ночью от 3-8 тепла, местами 5 мороза, до 5-13 мороза, днем от 5-15 тепла до 0-5 тепла. На севере, в центре и на востоке республики ночью от 5-15 мороза до 0-8 мороза, днем от 3 мороза - 5 тепла до 2-12 мороза.
 
Очередные волны холода предполагаются во второй и третьей декадах: в юго-западной половине ночью до 10-20 мороза, днем до 5-10 мороза, в северо-восточной половине ночью до 20-35 мороза, днем до 10-20 мороза. 
 
Консультативный прогноз может претерпеть значительные корректировки по мере изменения синоптической ситуации. 
 

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