Алматы. 26 февраля. Kazakhstan Today - Китай выступает против вакционного национализма, заявил чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, когда глобальная борьба с COVID вступила во II тайм, вакцина становится для всех стран мира ключевым инструментом. Осознавая это, Китай давно уже приступил к разработке вакцин против коронавируса различных технологических подходов", - сказал Чжан Сяо.

По его информации, на сегодня Китай одобрил клинические испытания 16 вакцин, из них 3 - дошли до третьей фазы испытаний, а еще 3 - уже вышли на рынок. Китай присоединился и призывает другие страны, владеющие возможностями по производству вакцины, присоединиться к программе по справедливому распределению COVAX.

Еще в мае 2020 года Китай обещал сделать вакцины глобальным общественным благом, доступным для всех стран. Китай сдержал свое слово и будет наращивать международное сотрудничество в области вакцинации, так как у международного сообщества нет альтернативы, кроме как объединиться", - сказал Чжан Сяо.

В качестве реализации своей инициативы Китаем принято решение предоставить 10 млн доз вакцины для развивающихся стран в рамках COVAX. Китай также предоставил помощь в вакцинации 53 нуждающимся развивающимся странам.

В настоящее время в Китае полным ходом идет производство вакцин. Даже за время прошедшего праздника весны оно не прекращалось, и за 7 дней они были доставлены в 7 стран: Турцию, Венгрию, ОАЭ, Перу, Марокко, Зимбабве и Сенегал", - отметил посол.

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