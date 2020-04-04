Количество заболевших коронавирусом в Казахстане увеличилось до 435

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today – В Казахстане количество заболевших коронавирусом увеличилось до 435, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Как стало известно, по состоянию на 23.15 2 апреля зарегистрировано еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Северо-Казахстанской области - 3 случая, городе Нур-Султане - 6 случаев, Атырауской области - 1 случай, Жамбылской области - 1 случай, Восточно-Казахстанской области - 1 случай.

На сегодняшний день в стране подтверждены 435 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 199 случаев, в Алматы - 91 случай, в Карагандинской области - 21 случай, Атырауской области - 19 случаев, Акмолинской области - 19 случаев, Жамбылской области - 6 случаев, в Шымкенте - 11 случаев, в Восточно-Казахстанской области - 3 случая, Алматинской области - 9 случаев, Актюбинской области - 5 случаев, Северо-Казахстанской области - 11 случаев, Павлодарской области - 1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 26 случаев, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 11 случаев", - говорится в сообщении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства