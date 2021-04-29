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Купить электронный паспорт о прохождении вакцинации предлагает посредник в Алматы

28.04.2021 9964
Купить электронный паспорт о прохождении вакцинации предлагает посредник в Алматы
Фото: liter.kz
АЛМАТЫ. 28 АПРЕЛЯ - Купить электронный паспорт о прохождении вакцинации предлагает посредник от имени сразу нескольких клиник в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Алматинские мошенники нашли способ заработать на прививках. Пока одни граждане добросовестно записываются и получают вакцину, другие пользуются нелегальной лазейкой. Электронный паспорт о прохождении вакцинации предлагает посредник от имени сразу нескольких клиник в Алматы. Продают паспорта вакцинации за 15 тыс. тенге. Корреспонденты Первого канала "Евразия" связались с продавцом под видом клиентов.
 
- Пришлите удостоверение и домашний адрес на WhatsApp.
 
- Сколько это будет стоить?
 
- За два этапа 15 тысяч тенге.
 
- При проверке на eGov действительно выйдут данные?
 
- Выйдет, я могу потом вам прислать образец тех, кто уже прошел. Первый этап сегодня, а второй 18 мая. После этого на eGov появится паспорт о прохождении вакцинации.
 
Посредник также сообщил, что стоимость в зависимости от клиники может варьироваться от 5 до 25 тысяч тенге. О незаконной услуге сообщила неравнодушная телезрительница телеканала, пожелавшая остаться неизвестной.
 

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