Ликвидация очага социальной напряженности в Алматы: зарегистрировано уголовное дело, на земли наложены аресты

Фото: Акимат Алматы

Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялось официальное открытие нового сквера, расположенного западнее проспекта Назарбаева и севернее улицы Ганди, сообщили в пресс-службе городского акимата.





Новый сквер расположился на площади 4,16 гектара, из которых почти 3 гектара занимает зеленая зона.





На территории установлены современные системы освещения и автополива, уложено свыше 10 тыс. квадратных метров пешеходных дорожек, оборудованы зоны отдыха с 77 скамейками и 52 урнами. Проведено масштабное озеленение: высажено 425 деревьев (из них 166 хвойных и 259 лиственных пород), а также 590 кустарников - 351 хвойный и 239 лиственных.





Особенностью нового сквера стал искусственный пруд, который в зимний период будет использоваться как каток. Это позволит создать дополнительное пространство для активного отдыха и привлекать посетителей круглый год.





Напомним, во время январских событий 2022 года здание резиденции было захвачено и сожжено бандитами и террористами. По оценкам экспертов, восстановление здания обошлось бы бюджету в огромную сумму. Поэтому по поручению президента Касым-Жомарта Токаева здание резиденции было решено снести, а на его мести разбить сквер для горожан.





Изначально здание резиденции строилось как филиал музея имени В. И. Ленина. Поручение о строительстве музея сделал в 1979 году году первый секретарь ЦК КПК Динмухамед Кунаев, который лично утверждал проект здания, сообщает ruwiki.ru





Возведение здания началось в 1983 году. Однако в 1986 году Кунаева сняли с должности секретаря, а строительство музея было приостановлено.





В 1993 году строительство было возобновлено, но назначение здания поменялось: оно продолжало строиться как резиденция президента Казахстана. Окончание строительства датируется 1995 годом.





После переноса в 1997 году столицы Казахстана в Акмолу (ныне Астана) здание сохранило статус президентской резиденции и использовалось для обеспечения мероприятий с участием президента Казахстана и глав других государств во время их визитов в южную столицу.