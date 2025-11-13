12.11.2025, 17:30 38946
Ликвидация очага социальной напряженности в Алматы: зарегистрировано уголовное дело, на земли наложены аресты
Жители микрорайона Аксай-1а пожаловались действия ПКСК
Алматы. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура города Алматы ликвидировала очаг социальной напряженности после жалоб жителей микрорайона Аксай-1а на действия потребительского кооператива собственников квартир "Школьник", сообщает пресс-служба прокуратуры мегаполиса.
В 2014 году председатель ПКСК незаконно разделил земельный участок придомовой территории площадью 1,7 га и продал часть аффилированным лицам. Стоимость незаконно реализованных участков превышает 300 млн тенге. По факту мошенничества зарегистрировано уголовное дело, на земли наложены аресты, начат аудит деятельности ПКСК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наряду с этим выявлены другие нарушения:
- незаконные подвальные хостелы;
- антисанитария;
- самовольные подключения к коммунальным сетям.
Также совместно с госорганами:
- прекращена деятельность 10 хостелов;
- внесено 14 предписаний с приостановлением незаконного подключения к сетям водоснабжения и электроснабжения;
- приборы учета приведены в соответствие.
Ранее государству вернули принадлежавшие высокопоставленным чиновникам земли на 1,6 млрд тенге.
11.11.2025, 15:05 116726
Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии
Фото: Depositphotos
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на брифинге в правительстве рассказал, что двое пострадавших при обрушении фасада девятиэтажного жилого дома в Астане находятся в крайне тяжелом состоянии.
По словам вице-министра, состояние фельдшера, которая вытаскивала из под завалов пострадавшего и сама получила травмы, крайне тяжелое, она находится в реанимации.
Пациент нуждается в постоянной поддержке витальных функций. Помощь оказывается в полном объеме, уже основное оперативное мероприятие оказано", - рассказал Муратов.
Также в крайне тяжелом состоянии находится еще один пациент, которого пыталась спасти пострадавшая фельдшер.
Жизням других трех пациентов ничего не угрожает. Они получают лечение", - добавил спикер.
Напомним, в конце прошлой недели в Астане произошло частичное обрушение наружной кирпичной облицовки с фасада девятиэтажного жилого дома. В то время как приехавшая на вызов 23-летняя фельдшер скорой помощи пыталась вытащить из под завала пострадавшего мужчину, ей на голову рухнул кондиционер. Ее травмы были признаны производственными, состояние - крайне тяжелым, проведена экстренная операция.
11.11.2025, 13:58 121861
Случаи реализации бесплатных медикаментов выявлены в казахстанских аптеках
Начаты внеплановые проверки
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Система маркировки лекарств, внедренная в 2024 году, помогла выявить случаи реализации бесплатных медикаментов в аптеках. Министерство здравоохранения и Генеральная прокуратура начали проверки и обещают принять строгие меры к нарушителям. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.
Спикер напомнил о внедрении в 2024 году маркировка лекарственных средств с целью защиты от контрафактной продукции.
В рамках маркировки выявлены факты реализации бесплатных медикаментов в розничных аптеках. По выявленным нарушениям Комитетом медицинского и фармацевтического контроля министерства совместно с Генеральной прокуратурой начата работа по проведению внеплановых проверок. Министерством будет приняты строгие меры в отношении субъектов, допустивших данные нарушения", - сказал вице министр.
По его словам, внедрение системы маркировки обеспечило повышение прозрачности оборота лекарственных средств, что в свою очередь положительно отразилось на росте налоговых поступлений от их розничной реализации. В текущем году налоговые поступления выросли на 24%, в бюджет поступило дополнительно 24 млрд тенге.
Также в рамках пилота реализуется маркировка биологически активных добавок и в декабре планируется начать пилот по медицинским изделиям.
Напомним, казахстанцы смогут пожаловаться на завышенные цены на лекарства в аптеках.
11.11.2025, 12:10 125041
В ЗКО начался форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России
Форум приобрел статус традиционной площадки диалога представителей двух стран
Уральск. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Уральске Западно-Казахстанской области начался форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает корреспондент агентства.
Гостей форума ожидает насыщенная деловая программа. Основными вопросами для обсуждения станут развитие двусторонних отношений в сферах цифровизации, транспорта и логистики, промышленности и энергетики, возможности кооперации для обеспечения высокотехнологичных рабочих мест в регионах, подготовки кадров для атомной и традиционной энергетики, обучение современным агротехнологиям и другое", - сообщается на сайте форума.
Также отмечается, что за годы проведения форум приобрел статус традиционной площадки диалога представителей России и Казахстана.
Ранее в Москве состоялся Международный форум в честь 100-летия народной дипломатии.
10.11.2025, 19:35 173546
10.11.2025, 18:01 177066
Пожар в алматинском детдоме: когда здание восстановят
Фото: МЧС РК
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Когда а Алматы восстановят здание частного благотворительного детского дома "Перзент", где накануне произошел пожар, рассказала уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.
Детей разместили в здании санатория, условия созданы. Дети как раз обедали. Сейчас всего 29 детей, так как шестерых забрали родители. В течение нескольких дней детей перевезут в другое здание фонда, которое сейчас готовят, чтобы быть поближе к школе. Ремонт в здании, где был пожар, планируют завершить в течение трех месяцев", - написала она на своей странице в Сети.
Напомним, вчера вечером в Алматы произошел крупный пожар в здании частного благотворительного детского дома "Перзент".
В момент возгорания в детском доме находилось 35 несовершеннолетних детей и сотрудники. Все они были своевременно эвакуированы. Пострадавших нет. В настоящее время организовано временное размещение детей в оздоровительном санатории.
Как сообщалось ранее, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома. По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек. Он также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашыле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. История с принудительным выселением воспитанников детского дома № 1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
Результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны.
После скандала с переселением воспитанников детского дома в Баганашыле в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
10.11.2025, 15:12 189206
ДЦП и сахарный диабет будут лечиться в рамках ОСМС
Фото: Depositphotos
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу обновленный перечень социально значимых заболеваний. Из него исключены сахарный диабет и ДЦП, которые теперь будут лечиться в рамках медицинского страхования.
Минздрав изменил перечень социально значимых заболеваний. В него включены 11 заболеваний: туберкулез, ВИЧ, хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, злокачественные новообразования, психические, поведенческие расстройства, острый инфаркт миокарда, орфанные заболевания, дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, эпилепсия, цереброваскулярные болезни.
Из списка были исключены системные поражения соединительной ткани, ревматизм, сахарный диабет и детский церебральный паралич, что вызвало обеспокоенность в обществе.
В Минздраве сообщили, что исключенные заболевания теперь будут лечиться в рамках ОСМС.
Таким образом, с 1 января 2026 года в пакет обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) включены:
• сахарный диабет;
• детский церебральный паралич;
• системные поражения соединительной ткани;
• ревматизм.
При этом объем медицинской помощи не сокращается - изменяется только источник финансирования. Все застрахованные пациенты продолжают получать лечение, консультации и лекарства бесплатно в рамках системы ОСМС", - заверили в Минздраве.
Там пояснили, что первичная диагностика всех социально значимых заболеваний будет проводиться в рамках ГОБМП независимо от страхового статуса. Ранее это касалось только пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.
Государство, как и прежде, сохраняет все гарантии в отношении льготных категорий граждан: детей, беременных женщин, пенсионеров, студентов, лиц с инвалидностью, безработных и других (...) Обновление перечня социально значимых заболеваний - это не сокращение помощи, а усовершенствование механизмов финансирования и усиление гарантий для наиболее уязвимых пациентов", - отметили в ведомстве.
10.11.2025, 14:42 191076
В Алматы на месте бывшей резиденции президента открыли новый сквер
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялось официальное открытие нового сквера, расположенного западнее проспекта Назарбаева и севернее улицы Ганди, сообщили в пресс-службе городского акимата.
Новый сквер расположился на площади 4,16 гектара, из которых почти 3 гектара занимает зеленая зона.
На территории установлены современные системы освещения и автополива, уложено свыше 10 тыс. квадратных метров пешеходных дорожек, оборудованы зоны отдыха с 77 скамейками и 52 урнами. Проведено масштабное озеленение: высажено 425 деревьев (из них 166 хвойных и 259 лиственных пород), а также 590 кустарников - 351 хвойный и 239 лиственных.
Особенностью нового сквера стал искусственный пруд, который в зимний период будет использоваться как каток. Это позволит создать дополнительное пространство для активного отдыха и привлекать посетителей круглый год.
Напомним, во время январских событий 2022 года здание резиденции было захвачено и сожжено бандитами и террористами. По оценкам экспертов, восстановление здания обошлось бы бюджету в огромную сумму. Поэтому по поручению президента Касым-Жомарта Токаева здание резиденции было решено снести, а на его мести разбить сквер для горожан.
Изначально здание резиденции строилось как филиал музея имени В. И. Ленина. Поручение о строительстве музея сделал в 1979 году году первый секретарь ЦК КПК Динмухамед Кунаев, который лично утверждал проект здания, сообщает ruwiki.ru.
Возведение здания началось в 1983 году. Однако в 1986 году Кунаева сняли с должности секретаря, а строительство музея было приостановлено.
В 1993 году строительство было возобновлено, но назначение здания поменялось: оно продолжало строиться как резиденция президента Казахстана. Окончание строительства датируется 1995 годом.
После переноса в 1997 году столицы Казахстана в Акмолу (ныне Астана) здание сохранило статус президентской резиденции и использовалось для обеспечения мероприятий с участием президента Казахстана и глав других государств во время их визитов в южную столицу.
10.11.2025, 13:52 162476
В нацпарке "Алтын-Эмель" найдены неизвестные ранее петроглифы
В дальнейшем эти изображения будут изучаться с помощью нового инструмента с использованием ИИ
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В национальном парке "Алтын-Эмель" волонтерами общественного фонда "Охотники за петроглифами" были найдены рисунки, ранее не изученные археологами. Древние изображения обнаружены волонтерами недавно в ходе археологической разведки, рассказали в ОФ.
Петроглифы найдены в скоплении, которое носит название Танбалы Тас. Всего в Казахстане известно около 30 скоплений с таким названием, одно из самых интересных находится в "Алтын-Эмеле". Оно включает в себя более 1000 рисунков и находится в одноименном ущелье гор Шолак. Петроглифы датируются от эпохи бронзы (III - I тыс. до н. э.) до этнографических времен (XVIII - XIX вв н.э.). Благодаря надзору сотрудников национального парка рисунки удалось сохранить от вандализма.
В дальнейшем эти изображения будут изучаться с помощью нового инструмента с использованием ИИ, разработанного экспертами центра технологий для общества при Yandex Qazaqstan в сотрудничестве с Казахстанско-Британским техническим университетом.
Данная разработка поможет ученым создать детальное описание рисунков, определить географические координаты и исторический период, к которому они относятся. Все это необходимо для того, чтобы иметь единую базу и вести цифровой учет этих культурных памятников.
Национальный парк "Алтын-Эмель" включает в себя несколько петроглифических комплексов, находящихся в ущельях Танбалы Тас, Кара-Еспе, Тайгак, Теректы и частично Кызылауыз, гор Шолак. Петроглифы датируются от эпохи бронзы до этнографических времен. Особого внимания заслуживают средневековые буддийские надписи. По мнению ученых, все петроглифы парка составляют единую систему.
Ранее общественники потребовали прекратить работы, разрушающие археологические памятники в Туркестанской и Жетысуской областях.
Под угрозой исчезновения оказались могилы батыров, погребения с эпохи бронзы до периода Казахского ханства, еще не изученные петроглифы с уникальными рисунками.
В 2024 году казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане.
Напомним, в 2023 году в Казахстане ужесточенаответственность за экологические нарушения и вандализм.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбилотверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай. Житель этой же области получил штраф за огромную надпись на скале.
В 2021 году вандалы испортилистены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы на территории сакских курганов устроилисвалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовалиКапшагайские скалы в Алматинской области.
В Астане нарушителей оштрафовалина более чем 17,8 млн тенге за вандализм в 2024 году.
