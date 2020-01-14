Метели ожидаются во вторник в нескольких областях Казахстана

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской и Актюбинской областях, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, 14 января в Акмолинской области ожидаются снег, метель. Ночью местами ожидается туман, ветер юго-западный ночью местами, днем - на большей части 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Кокшетау и Нур-Султане временами ожидаются снег, метель, ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

В Северо-Казахстанской области ожидаются местами метель, туман, ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Костанайской области ожидаются снег, метель, местами туман, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Кызылординской области днем 14 января ожидаются осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед. Утром и днем - южный, юго-западный ветер местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 95-100%.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Актюбинской области местами ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, днем местами 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

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