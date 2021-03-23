Министр обороны провел внезапную проверку войск противовоздушной обороны

НУР-СУЛТАН. 22 МАРТА - Министр обороны РК генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев провел внезапную проверку дежурства в войсках противовоздушной обороны - внепланово посетил управления командующего и командного пункта войск противовоздушной обороны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основное внимание было уделено организации несения дежурства суточным нарядом. По указанию министра обороны дежурные силы в составе сокращенного боевого расчета были приведены в боевую готовность. Ответственные за обстановку в войсках в установленные сроки доложили о готовности личного состава, вооружения и техники к выполнению задач по защите воздушного пространства страны. Помимо этого проверена организация действий дежурных сил по противопожарной безопасности, обнаружению и локализации условного возгорания", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Отмечается, что проверка показала высокий уровень бдительности личного состава, готовность дежурных сил и средств противовоздушной обороны к выполнению боевых задач.

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