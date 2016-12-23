Минздрав Казахстана опроверг информацию об отчислении средств в ФСМС с 1 января 2017 года

Астана. 23 декабря. Kazakhstan Today - Информация о том, что отчисления в Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) начнутся с 1 января 2017 года, распространяемая в средствах массовой информации, не соответствует действительности, говорится в заявлении пресс-службы Министерства здравоохранения и социального развития РК, распространенном в пятницу.

"В соответствии с законом РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования", подписанным главой государства 22 декабря 2016 года, предусматривается, что: работодатели, индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы, физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, начнут отчислять взносы в ФСМС с 1 июля 2017 года; взносы государства за лиц из числа социально уязвимых категорий начнут перечисляться с 1 января 2018 года", - пояснили в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Выплаты из ФСМС за оказание медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) начнут производиться с 1 января 2018 года. Таким образом, право граждан РК и оралманов на медицинскую помощь в системе ОСМС наступит с 1 января 2018 года, уточнили в МЗСР.

"В соответствии с законом РК "Об обязательном социальном медицинском страховании", подписанным главой государства 16 ноября 2015 года, наемные работники начнут уплату взносов в ФСМС с 1 января 2019 года", - напомнили в пресс-службе.

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