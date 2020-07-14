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На большей части Казахстана ожидается жаркая погода без осадков

13.07.2020, 08:08 8155
Нур-Султан. 13 июля. Kazakhstan Today - В понедельник, 13 июля, на большей части Казахстана ожидается жаркая погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
 

Большая часть республики будет находиться под влиянием антициклона - ожидается жаркая погода без осадков. Однако в северной и северо-восточной частях РК под влиянием уходящей ложбины циклона, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, ожидается усиление ветра, на юге и западе - с пыльной бурей, на востоке возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами возможен град. 
 
В Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской областях ночью местами ожидается гроза, в Павлодарской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем до 15-20, местами 25 метров в секунду. 
 
В Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской, днем в Атырауской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области днем порывы 25 метров в секунду. 
 
Днем в Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Днем в Кызылординской, Мангистауской, местами в Акмолинской областях, на юге Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областей ожидается сильная жара, в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях - сильная, на юге очень сильная жара. 
 
В Атырауской, местами в Кызылординской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, на юге Актюбинской, Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем в Кызылординской, Мангистауской областях, на юге Акмолинской, Костанайской областей сильная жара. В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается сильная жара, на юге очень сильная. 
 
В Атырауской, местами в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, на юге Актюбинской, на западе Карагандинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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