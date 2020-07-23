Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - В среду, 22 июля, на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

С фронтальной деятельностью на большей части территории Казахстана местами пройдут дожди с грозами, на северо-западе - сильный, лишь на северо-востоке РК сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, шквал, возможен град, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Алматинской, Мангистауской, Атырауской областях, ночью в Акмолинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в Мангистауской области местами пыльная буря.

Днем в Жамбылской, Туркестанской областях местами гроза.

В Карагандинской, утром и днем в Кызылординской областях местами ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, в Кызылординской области местами пыльная буря.

В Западно-Казахстанской области местами гроза, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области местами гроза, град, днем местами ожидаются град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами гроза, шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами гроза, шквал, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, днем местами град.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях, на юге Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областей сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей, местами в Алматинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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