Нур-Султан. 15 марта. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана в воскресенье ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, передает Kazakhstan Today.

Лишь на юге, востоке и в центре сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед, на юге - гроза, сообщает "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду, туман, гололед.





В Кызылординской области местами ожидается туман, днем местами гроза, утром и днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Акмолинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской области местами гололед.





В Актюбинской области местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Павлодарской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Карагандинской области местами ожидается туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Атырауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман. В Туркестанской области днем местами, в Алматинской области, в районе Жаланашколя, утром и днем ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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