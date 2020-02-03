На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 2 февраля ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"По-прежнему большая часть территория Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков, лишь запад, северо-запад республики будет находиться в зоне атмосферных фронтов, где ожидаются осадки. Местами сохраняются туман, гололед, на юго-востоке усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, в Жарминском районе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 17-22, порывы 27 метров в секунду.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед.

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