На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 13 марта. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 13 марта 2020 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

На большую часть РК по-прежнему будет оказывать влияние антициклон, с которым ожидается погода без осадков. На западе и северо-западе Казахстана, с фронтальными разделами местами ожидаются осадки (преимущественно дождь)", - сообщает РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, на севере гололед.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 18-23, порывы до 28 метров в секунду.

В Жамбылской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской, Актюбинской, Атырауской, Акмолинской областях местами ожидается туман.

В Павлодарской области местами ожидается туман, гололед.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Кызылординской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства