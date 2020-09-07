На большей части территории Казахстана ожидаются дожди

Нур-Султан. 6 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 6 сентября 2020 года ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.

На большую часть территории Казахстана оказывают влияние северный и южный циклоны, в связи с чем ожидаются местами дожди в южной части с грозами, лишь на западе РК погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, на западе с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Кызылординской, Мангистауской областях, днем в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Атырауской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской и Атырауской областях с пыльной бурей.

В Туркестанской области, днем в Алматинской, Карагандинской областях местами гроза, ветер 15-23 метра в секунду.

В Жамбылской области местами - туман, днем - гроза, шквал, ветер 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области ночью местами туман.

В Карагандинской области местами, в Костанайской области местами на почве ожидаются заморозки, 1-3 градуса.

В Атырауской области, на большей части Кызылординской области, местами в Карагандинской, Туркестанской областях, на юге Западно-Казахстанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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