На большей части территории Казахстана в пятницу ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 11 сентября 2020 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

На большую часть территории РК будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на западе и юге страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди, с грозами. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман.

В Жамбылской, Карагандинской областях, днем в Кызылординской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области, ночью и утром в Актюбинской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

Ночью в Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.

На большей части Кызылординской, Карагандинской областей, местами в Атырауской, Туркестанской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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