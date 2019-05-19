Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана в субботу ожидаются дожди, местами грозы, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дождь, местами сильный, лишь на востоке Казахстана сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град. На юге местами ожидается пыльная буря", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня в Акмолинской области местами ожидается шквал, возможен град, ветер днем до 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы до 25 метров в секунду. В Кызылординской области днем местами - шквал, пыльная буря, ветер до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Северо-Казахстанской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях местами также ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, в Северо-Казахстанской, Туркестанской областях местами ожидается шквал.

В Павлодарской, Жамбылской, днем в Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской области - туман. Днем в Мангистауской области местами туман, возможен град.

Кроме того, в Восточно-Казахстанской, Алматинской областях местами сохраняются заморозки 1-3 градуса.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, на сегодня штормовые предупреждения объявлены в столице и нескольких областях Казахстана.

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