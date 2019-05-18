Штормовые предупреждения объявлены в столице и нескольких областях Казахстана

Алматы. 17 мая. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовые предупреждения сразу в семи областях, Шымкенте и Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

"18 мая в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%. В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, южный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 25 метров в секунду", - говорится в сообщении синоптиков.

В Нур-Султане утром и днем 18 мая ожидается гроза, град, ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Утром и днем 18 мая в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Местами ожидается гроза, шквал, град, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. В Шымкенте и Туркестане ожидаются гроза, град, ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Днем 18 мая в Кызылординской области местами сохраняются гроза, град, шквал, пыльная буря, ветер южный, юго-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%. В Мангистауской области днем местами ожидается гроза, возможен град, туман. Вероятность шторма - 90-95%





Кроме того, 18-20 мая в связи с прогнозом дождей, местами сильных, в Туркестанской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

19-20 мая в связи с прогнозом дождей, местами сильных, в Жамбылской и Алматинской областях и прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

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