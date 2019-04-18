На большей территории Казахстана сегодня пройдут осадки

Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтов на большей территории республики пройдут осадки, лишь на северо-западе погода без осадков. Местами ожидаются туман, гроза, град, гололед, усиление ветра, на юге - шквал, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра ночью местами, днем на большей части до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидается туман, днем гроза, шквал, ветер 15-20 метров в секунду. В Карагандинской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем гололед.

В Атырауской области местами ожидается гроза, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем на большей части до 18-23 метров в секунду. В Павлодарской области местами ожидается туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются ветер 15-20 метров в секунду, ночью и утром туман.

В Жамбылской области местами ожидаются гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Туркестанской области местами ожидаются гроза. В Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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