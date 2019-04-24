На большей территории Казахстана сегодня сохранятся осадки

Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, на юге в горных районах сильный дождь, лишь на северо-западе погода без осадков. Местами сохраняются туман, усиление ветра, на юге, юго-западе - гроза, возможен град, передает Kazakhstan Today.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Жамбылской области местами туман, возможен град, сообщили в "Казгидромете".

В Кызылординской, Мангистауской областях днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области - туман.

В Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами туман, днем в Карагандинской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Ночью и утром в Алматинской, Северо-Казахстанской областях местами туман.

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