На премию Grammy номинировали казахстанца

Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - В номинации "Best Remixed Recording" премии Grammy участвует ремикс казахстанца Иманбека Зейкенова на песню "Roses" американского артиста SAINt JHN, передает Kazakhstan Today.

Друзья, меня номинировали на Грэмми, и это просто невероятно! Огромное спасибо всем вам за поддержку", - написал в Instagram музыкант.

Вручение премии пройдет 31 января.

Также в данной номинации участвуют: Do You Ever (RAC Mix), Imaginary Friends (Morgan Page Remix), Praying For You (Louie Vega Main Remix), Young & Alive (Bazzi Vs. Haywyre Remix).

Ранее Иманбек был железнодорожником в Аксу Павлодарской области. В 2019 году он стал всемирно известным благодаря своему ремиксу на песню Saint Jhn "Roses". Ремикс на эту песню появился в большом количестве чартов по всей Европе.

