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На реках Костанайской области начали взрывать лед

22.03.2022, 14:17 18396
На реках Костанайской области начали взрывать лед
Фото: Алау
КОСТАНАЙ. 22 МАРТА - Специализированная команда профессиональных взрывников под контролем местных исполнительных органов и ДЧС Костанайской области со строжайшим соблюдением мер безопасности взорвала лед в русле реки Карасу объемом около 7,5 тысячи кубических метров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Для взрыва во льду пришлось пробурить более 220 скважин и заложить около 500 килограммов взрывчатки, сообщает "Алау".
 
Весь остаток марта будут продолжаться взрывные работы на руслах рек в Аулиекольском, Джангельдинском, Наурзумском, Камыстинском, Карасуском районах и в районе Б.Майлина. Всего взрывные работы планируется провести на 15 сложных участках рек.
 

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Ушел из жизни известный казахстанский актер Юрий Померанцев

23.03.2022, 11:21 2171
Ушел из жизни известный казахстанский актер Юрий Померанцев
Фото: Instagram/lermontov.theatre
АЛМАТЫ. 23 МАРТА - Ушел из жизни известный советский и казахстанский актер, театральный режиссер Юрий Померанцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня в Алматы выпал снег - и в наши сердца постучалась зима, как неотвратимость… Не стало Юрия Борисовича Померанцева. На самом стыке его личного века... Понимаем, что это общая потеря в масштабах страны и мировой культуры. Скорбим и плачем вместе со зрителем, которому Юрий Борисович отдавал себя без остатка", - говорится в сообщении на станице Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова в Instagram.

 
Юрий Померанцев родился 11 февраля 1923 года в Киеве.
 
В 30-х годах его отец занимал ответственный пост в "Карагандашахтстрое" и семья жила в Караганде. В 1938 году отца расстреляли, после этого семье пришлось переехать в Москву - к родственникам, сообщается на сайте kino-teatr.ru.
 
Участник Великой Отечественной войны. Война застала его в Москве. После мобилизации в ряды Красной Армии прошел в Казани курс краткого обучения бойца, получив звание ефрейтора. После ранения и длительного лечения в 1943 году Померанцев приехал в Алма-Ату, здесь в эвакуации находилась его мама.
 
Именно в Алма-Ате началась его актерская карьера: сначала он устроился в хор оперного театра, а затем появились небольшие роли в кино и театре: Юрию Борисовичу удалось сыграть в массовке ленты "Иван Грозный".
 
В 1950-1953 годы - актер Алма-Атинского театра для детей и юношества. В 1953-1954 - актер Саратовского ТЮЗа.
 
С 1954 года - актер и режиссер Русского академического театра драмы им. М.Ю.Лермонтова (Алма-Ата). Как режиссер-постановщик ставил спектакли по классическим пьесам и на современную тему.
 
Широкую известность Юрий Померанцев получил после роли доктора Анатолия Николаевича Лаврова в фильме "Наш милый доктор", снятом в 1957 году.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

23.03.2022, 09:22 4336
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - Активный Северо-западный циклон принесет осадки практически на всю территорию Казахстана, в южных регионах - сильные осадки (дождь, снег), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По республике ожидаются усиление ветра, на севере, востоке с метелью, на юге - туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20, на северо-западе, востоке порывы 23-28 метров в секунду, ночью на северо-западе, днем на большей части - метель. 
 
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем на востоке порывы 23-28 метров в секунду, на севере, западе, востоке - с низовой метелью. 
 
Ночью на юге, западе, днем на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем в центре порывы 23-28 метров в секунду, на востоке, севере с низовой метелью. 
 
В северной половине Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метров в секунду, на севере, востоке с низовой метелью, на юге области - туман. 
 
На северо-западе, западе, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метров в секунду, с низовой метелью. 
 
Ночью на севере, юге, днем на большей части Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем на юге порывы 23 метра в секунду, на востоке, юге - низовая метель, на западе - туман, гололед. 
 
На севере, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед, на юге, востоке усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
На юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20, временами 25 метров в секунду. 
 
На севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-востоке Актюбинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром в центре, на юге - туман. 
 
На западе, севере Атырауской, Западно-Казахстанской областей ожидается туман, на западе, севере Атырауской - гололед.
 
В Нур-Султане ожидаются осадки, температура воздуха днем составит -3-5 градусов, скорость ветра - 9-14, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы ожидаются осадки, +1+3 градуса с дальнейшим понижением, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 

Из-за непогоды закрыт выезд из Нур-Султана в Темиртау

22.03.2022, 11:07 22176
НУР-СУЛТАН. 22 МАРТА - Республиканская трасса закрыта в связи с метелью и ограничением видимости, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С 10.00 22 марта в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение на автодороге республиканского значения Екатеринбург - Алматы 1291-1426 км, участок Нур-Султан - Темирату для всех видов транспортных средств, сообщает городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Нур-Султана в своем Telegram-канале.
 

В Акмолинской области проходит празднование Наурыз мейрамы

21.03.2022, 16:38 41321
В Акмолинской области проходит празднование Наурыз мейрамы
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 21 МАРТА - Принять участие в массовых гуляниях в Кокшетау на площадях "Абылай хан" и "Тауелсіздік" собралось порядка 5 тысяч горожан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В рамках праздничной программы жители и гости областного центра смогли отведать национальные блюда - наурыз-коже, баурсаки, плов в 10 юртах. Для горожан подготовлены выставки отечественных мастеров декоративно-прикладного искусства, художников и ярмарки продукции местных производителей. Также для молодежи установлен алтыбакан, функционирует детская игровая площадка", - рассказали в пресс-службе регионального управления внутренней политики.

 
Для собравшихся организовано театрализованное представление "Улыстын улы куні - Наурыз мейрамы".

Сцена состояла из импровизированных 8 основных эпизодов: в первом эпизоде "Суйісі" танцевальные коллективы из 150 человек представили композицию "Наурыз бастау", в эпизоде "Кудіретті Жер Ана" на центральную площадь выехал автомобиль с символом весны - Умай Ана. Также по площади прошел "Кыдыр ата", давший благословение всем собравшимся. Каждое представление сопровождалось излюбленными композициями известных певцов и поэтов. Последний эпизод "Алтын Шанырак" завершился выходом на центральную площадь пар из 6 молодоженов, кружащихся под звуки вальса", - поделились в пресс-службе.

 
В приветственном слове аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев поздравил всех собравшихся с праздником и выразил благодарность акмолинцам.
 

Наурыз мейрамы - это символ обновления, благоденствия и гармонии в отношениях человека и природы. Встречая Наурыз, мы подводим итоги сделанного и строим планы на будущее. Символично, что в этом году мы отмечаем Наурыз с началом новых политических реформ нового государства. И я уверен, что, опираясь на них, мы сможем дальше двигаться и достигать высокого уровня благосостояния всех наших граждан", - отметил руководитель региона.

 
В ведомстве также рассказали, что в ходе мероприятия награждены новые обладатели орденов "Парасат", "Курмет", медали "Шапагат" за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие государства, активную общественную деятельность, а также личную самоотверженность в защите и спасении граждан.
 
Для любителей спорта на площади "Абылай хан" организованы соревнования по казакша курес, перетягиванию каната, поднятию гири и ловле овец. 
 

Празднование Наурыз мейрамы продолжилось концертной программой с участием лучших коллективов и звезд области. К слову, в Акмолинской области в честь праздника во всех районах проходит более 1000 различных мероприятий", - добавили в УВП.

 

 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие дни

21.03.2022, 12:32 49186
НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 22-24 марта 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды.
 
В северных и восточных регионах ожидается снег с низовой метелью, на юге республики - осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), а 23, 24 марта западные регионы республики будут находиться под влиянием северо-западного антициклона, в связи с этим здесь ожидается погода преимущественно без осадков. 
 
По республики будут наблюдаться туманы и усиление ветра.
 
На востоке, севере и в центре страны ночные температуры будут колебаться от 5-13 до 10-18 мороза, днем столбики термометров не превысят отметки 0-8 градусов мороза, в южной половине республики температура воздуха ночью 0-8 мороза, днем 2-10 тепла. 

Сегодня синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов Казахстана.
 

Президент РК примет участие в праздничном мероприятии по случаю Наурыз мейрамы в Алматы

21.03.2022, 10:37 52066
АЛМАТЫ. 21 МАРТА - Сегодня в Алматы на площади "Астана" президент РК Касым-Жомарт Токаев примет участие в праздничном мероприятии по случаю праздника Наурыз, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мероприятие будет показано в прямом эфире на республиканских телеканалах в 10.45, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.
 
Кроме того, программа визита главы государства в южную столицу предусматривает посещение объектов образования, спорта и торговли.
 

Синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов Казахстана

21.03.2022, 09:52 52116
Синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - Под влиянием ложбины циклона и атмосферной фронтальной деятельности на большей территории Казахстана пройдут осадки с усилением ветра, в южной половине - преимущественно в виде дождя, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным РГП "Казгидромет", по республике ожидается туман, на западе юго-востоке - гололед, на севере, северо-западе и востоке - низовая метель.
 
По Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 метров в секунду, ночью на северо-западе, днем на большей части области ожидается метель. 
 
По Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем на юге области 23-28 метров в секунду, на севере области - туман, гололед, ночью на севере, днем на большей части области - низовая метель. 
 
На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, на большей части области - усиление ветра до 15-20, на юге области 23-28 метров в секунду. 
 
Ночью на севере, западе, днем на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на западе порывы 25 метров в секунду, на севере области с низовой метелью. 
 
Ночью на юго-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на северо-западе, западе, в центре области - усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду с низовой метелью. 
 
Ночью на севере, днем на большей части Актюбинской области - усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду с низовой метелью, днем на севере области - гололед. 
 
Ночью в горах, днем на большей части Жамбылской области - туман, гололед, утром и днем на юго-западе - усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
На юге и в горных районах Алматинской области - туман, на востоке области - усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
На севере в горных районах Туркестанской области ожидается туман, утром и днем в горных районах области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Кызылординской области - туман, днем на севере, в центре - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере востоке Западно-Казахстанской области - туман, днем на северо-востоке - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере западе, востоке Карагандинской области, днем на востоке Атырауской области, севере Мангистауской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, температура воздуха днем составит +6-+8 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Нур-Султане ожидается снег, -5-7 градусов, скорость ветра -15- -20, порывы 23 метра в секунду.
 

В Казахстане отмечают Наурыз

21.03.2022, 09:09 53596
В Казахстане отмечают Наурыз
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - Казахстанцы сегодня отмечают праздник весеннего обновления Наурыз мейрамы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Праздник Наурыз совпадает с днем весеннего равноденствия и возник у народов Востока задолго до принятия мусульманства, а потому лишен религиозной обрядности и направленности. В Казахстане Наурыз считается символом духовного единства казахстанцев и играет большую роль в укреплении дружбы и согласия.
 
В Казахстане с 1926 года по 1988 год не проводилось всенародного празднования Наурыза. Государственным этот праздник был объявлен только в 2001 году. Наурыз отмечается три дня - с 21 по 23 марта. Во всех городах в эти дни проходят праздничные мероприятия.
 
В рамках празднования Наурыза в Алматы планируется проведение более 80 различных мероприятий во всех районах города. Жителей и гостей мегаполиса ожидают концерты отечественных артистов, национальные состязания, театральные постановки и шоу.
 
Основные из них пройдут 21 марта с 11.00 до 17.00 на улицах Панфилова, Толе би и проспекте Жибек жолы, где будет установлено более 50 архитектурных форм и инсталляций. На пешеходных улицах будут расставлены стилизованные юрты, организованы ярмарка ремесленников, аллея рестораторов, выставки художников и детские зоны.
 
На небольшой сцене на пересечении улиц Панфилова и Карасай батыра с 11.00 до 17.00 с концертной программой выступят студенты Алматинского музыкального колледжа им. П. И. Чайковского, детские творческие коллективы и диджеи, школа Дианы Шараповой и артист цирка Мурат Мутурганов. На проспекте Жибек жолы с 11.00 до 17.00 запланированы концертная программа "Алматы Эуендері" международного детского фестиваля "Бозторгай", а также выступления диджеев, творческой молодежи и интерактивы со зрителями.
 
На площади перед театром традиционного искусства "Алатау" с 12.00 до 17.00 будет организована концертная программа, показ национальных традиций, с 16.00 начнется вечерний концерт. 
 
Главный концерт состоится 21 марта на площади "Астана", у здания КБТУ в 12.00. Зрителям представят театрализованное шоу с использованием различных музыкальных инструментов - кобыза, барабанов и даулпазов для демонстрации богатства, самобытности и уникальности казахской культуры. 
 
Специально для шоу была написана музыкальная этно-фольклорная композиция в современной обработке. Всего в праздничном концерте примут участие более 500 артистов. Одновременно на сцене будут выступать свыше 100 человек. В постановке примут участие Алибек Днишев, Роза Рымбаева, Жамиля Серкебаева, Рухия Байдукенова, Тамара Асар, Парвиз Назаров, Ситора, Дильназ Ахмадиева, Диана Шарапова, Диная, Ардак Балажанова, Айгуль Елшибаева, Айгуль Косанова, Ерлан Рыскали, Ерболат Чалдыбеков, Али Окапов, "KeшYou", шоу-балет "Блокбастер", ансамбль домбристов, ансамбль танца "Салтанат", группа "Сарын", струнный квартет Filigram и др. 
 
Наряду с театральными постановками будут представлены ретромотивы, а также современные композиции. Детский хор "Бозторгай" исполнит песню "Мир во всем мире" на казахском и русском языках, написанную специально к Наурызу.
 
21-22 марта на площади перед зданием Академии наук АО "Казак эуендері" планируется концертная программа с участием столичных артистов.
 
Для удобства жителей праздничные мероприятия будут организованы в каждом районе города. В Алмалинском районе состоится праздничный концерт 22 марта с 12.00 до 17.00 в парке имени М. Ганди. 
 
В Ауэзовском концертная программа пройдет 21 марта с 11.00 до 15.00 на площади перед акиматом Ауэзовского района.
 
В Алатауском районе концерт запланирован на 22 марта с 11.00 до 14.00 на площади перед театром традиционного искусства "Алатау". 
 
В Бостандыкском районе праздничный концерт состоится 21 марта с 11.00 до 13.00 в амфитеатре ТРЦ "Mega Center". 
 
В Жетысуском районе концерт планируется провести 21 марта с 11.00 до 14.00 в парке "Гулдер". 
 
В Наурызбайском районе концерт состоится 21 марта с 11.00 до 15.00 по проспекту Абая (от улицы Алатау до улицы Тараз). 
 

На время празднований будет принят усиленный режим по обеспечению максимальной безопасности и охраны общественного порядка. При возникновении необходимости полицейскими будут проводиться осмотры в целях выявления запрещенных предметов. Просьба к горожанам и гостям мегаполиса отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам", - сообщили в городском акимате.

 

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