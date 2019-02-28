На судебном процессе по делу об убийстве Дениса Тена подсудимые выступили с последним словом

Алматы. 16 января. Kazakhstan Today - Сегодня на судебном процессе по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена подсудимые выступили с последним словом, передает Kazakhstan Today.





Обвиняемые еще раз попросили прощения у матери погибшего.





"Прошу прощения за эту трагедию. Искренне сожалею, что так вышло и соболезную... Я жалею, что мы потеряли такого человека... Я думаю, что небеса получили достойного ангела", - сказал подсудимый Арман Кудайбергенов.





Подсудимый Нуралы Киясов также попросил прощения. "Я очень сожалею о случившемся. Прошу прощения... У нас не было намерений лишать вас сына. Я надеюсь, что судьи вынесут справедливое решение", - сказал он.





Приговор по данному делу будет оглашен 17 января. Ранее государственный обвинитель запросил для Кудайбергенова и Киясова по 20 лет лишения свободы, для Жанар Толыбаевой - 4 года.





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