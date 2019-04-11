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На юге и юго-востоке Казахстана сегодня пройдут дожди

10.04.2019, 08:42 5239
Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтов на юге, юго-востоке республики пройдут дожди, местами сильные. На остальной территории погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
 
По данным "Казгидромета", местами сохраняется туман, на юге местами ожидаются усиление ветра, гроза, возможен град.
 
В Жамбылской, ночью и утром в Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. 
 
В Карагандинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области местами туман. 
 
В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.
 

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