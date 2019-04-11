На юге и юго-востоке Казахстана сегодня пройдут дожди

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтов на юге, юго-востоке республики пройдут дожди, местами сильные. На остальной территории погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", местами сохраняется туман, на юге местами ожидаются усиление ветра, гроза, возможен град.

В Жамбылской, ночью и утром в Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Карагандинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области местами туман.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

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