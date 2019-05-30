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На западе, юго-западе и северо-западе Казахстана сегодня ожидается неустойчивая погода с дождями

29.05.2019, 08:46 9505
Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - Большая часть республики сегодня находится под влиянием поля повышенного давления, где преимущественно погода без осадков, лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-западе и северо-западе сохраняется неустойчивая погода - пройдут дожди. Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град, на юге пыльная буря, передает Kazakhstan Today.
 
По данным "Казгидромета", в Костанайской, днем в Мангистауской области местами ожидаются шквал, возможен град, ветер 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, шквал, ветер 15-20 метров в секунду, днем возможен град.
 
В Туркестанской области местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. В Актюбинской области местами ветер 18 метров в секунду, ночью местами туман. В Жамбылской, днем в Кызылординской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в Акмолинской области местами ожидаются шквал, ветер 15-20 метров в секунду, возможен град. Днем в Атырауской области местами ожидается шквал, ветер 15-20 метров в секунду.
 
В Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, областях местами сохраняется, в Костанайской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 

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