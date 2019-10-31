Начальник миграционной службы Костаная осужден за неоднократное получение взяток

Костанай. 30 октября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой Костанайской области ранее окончено досудебное расследование в отношении начальника отдела миграционной службы управления полиции города Костаная департамента полиции Костанайской области по подозрению в неоднократном получении взяток, передает Kazakhstan Today.

"Он подозревался в получении на системной основе взяток в общей сумме 3 млн 10 тыс. тенге при пособничестве Кравчук Г.В. от Манукян Э.В., Гребенюк И.И., Егиазарян А.Л., Закоян М.П. и Махмадова Х.М., за общее покровительство и беспрепятственную регистрацию, и оформление вида на жительство иностранным гражданам", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

По данным ведомства, 29 октября 2019 года приговором суда №2 города Костаная Байжанов осужден к 6 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и специального звания.

Этим же приговором Кравчук осуждена к 4 годам лишения свободы, а взяткодатели Манукян, Гребенюк, Егиазарян, Закоян и Махмадов к штрафам в размере десятикратных сумм взяток.





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