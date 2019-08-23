Над пиком Победы проведено 14 облетов на вертолете, никаких признаков живых людей не обнаружено (ВИДЕО)

Алматы. 22 августа. Kazakhstan Today - Над пиком Победы проведено 14 облетов на вертолете, никаких признаков живых людей не обнаружено, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства обороны было проведено 14 облетов над пиком Победы.

Поиски вели на высоте от 5100 до 6000 метров. Максимальное приближение к склону составило 70 метров", - сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

По словам руководителя поисково-спасательной операции Василия Пивцова, визуальный осмотр, а также осмотр с использованием тепловизоров результатов не дали.

"Никаких признаков живых людей или тел обнаружено не было", - сообщили в ведомстве, отметив, что пешая операция нецелесообразна, так как в районе сохраняется опасность схода лавин.

Это представляет большую угрозу и риск для людей, которые выйдут на маршрут. На данный момент военные находятся в лагере "Каркара".





Как сообщалось ранее, 4 августа группа казахстанских альпинистов с большим опытом (более 10 лет) - Александр Чечулин, Мурат Отепбаев и Андрей Корнеев - начала свою экспедицию на самый суровый семитысячник - пик Победа.

15 августа они сообщили, что Александр Чечулин заболел, и поэтому они приняли решение экстренно спускаться по маршруту Абалакова. При спуске они попали в лавину и потеряли часть снаряжения. 16 августа группа в последний раз выходила на связь, тогда они сообщили о том, что Александра Чечулина больше нет в живых. Его тело осталось на высоте 6900 метров, Андрей и Мурат продолжили спуск вниз. Спуск по данному маршруту, с учетом погодных условий, должен был занять не менее 4 дней.

19 августа на Южный Иныльчек прибыл борт МЧС Казахстана вместе со спасательной группой. 20 августа прибыл военный борт Республики Казахстан, во главе с альпинистами - Василием Пивцовым и Максутом Жумаевым. Команда летчиков сделала 8 облетов места.

В Федерации альпинизма Алматы признали, что шансов найти живыми альпинистов нет. "С сожалением вынуждены признать, что шансов найти живыми Мурата Отепбаева и Андрея Корнеева нет. Несмотря на это, завтра казахстанский борт совершит еще один контрольный облет, после этого ПСР будут завершены. Мы выражаем соболезнования родным и близким всех наших ребят: Александра Чечулина, Мурата Отепбаева и Андрея Корнеева. Это тяжелая утрата для казахстанского альпинизма", - сообщили в федерации.

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