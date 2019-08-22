Вылет вертолета на поиски пропавших альпинистов отложили в связи с ухудшением погодных условий

Алматы. 21 августа. Kazakhstan Today - Вылет вертолета на поиски пропавших в горах казахстанских альпинистов отложили в связи с погодными условиями, передает Kazakhstan Today.

"Борт МИ-171 "КазАвиаСпаса" КЧС МВД с группой военных альпинистов в настоящее время не может вылететь из альпинистского лагеря "Каркары" и приступить к поисковым работам из-за ухудшения погодных условий. В горах снова идет снег. Ждем просвета", - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.

Как сообщалось ранее, 4 августа группа казахстанских альпинистов с большим опытом (более 10 лет) - Александр Чечулин, Мурат Отепбаев и Андрей Корнеев - начала свою экспедицию на самый суровый семитысячник – пик Победа.

15 августа они сообщили, что Александр Чечулин заболел, и поэтому они приняли решение экстренно спускаться по маршруту Абалакова. При спуске они попали в лавину и потеряли часть снаряжения. 16 августа группа в последний раз выходила на связь, тогда они сообщили о том, что Александра Чечулина больше нет в живых. Его тело осталось на высоте 6900 метров, Андрей и Мурат продолжили спуск вниз. Спуск по данному маршруту, с учетом погодных условий, должен был занять не менее 4 дней.

Операцию по спасению казахстанских альпинистов не могли начать из-за сложных погодных условий. 18 августа, как только установилась погода, вертолет совершил облет пика Победы, но следов казахстанской группы обнаружено не было. 19 августа на Южный Иныльчек прибыл борт МЧС Казахстана вместе со спасательной группой. 20 августа прибыл военный борт Республики Казахстан, во главе с альпинистами – Василием Пивцовым и Максутом Жумаевым.

Команда летчиков сделала 8 облетов места. "Приняли решение, что продолжим завтра утром осмотр всех участков, где предполагаемо могут находиться альпинисты", - проинформировал во вторник член поисковой команды, военнослужащий ВС РК Максут Жумаев.





В Федерации альпинизма Алматы признали, что шансов найти живыми альпинистов нет. "С сожалением вынуждены признать, что шансов найти живыми Мурата Отепбаева и Андрея Корнеева нет. Несмотря на это, завтра казахстанский борт совершит еще один контрольный облет, после этого ПСР будут завершены. Мы выражаем соболезнования родным и близким всех наших ребят: Александра Чечулина, Мурата Отепбаева и Андрея Корнеева. Это тяжелая утрата для казахстанского альпинизма", - сообщили в федерации.





Несмотря на это, родственники пропавших альпинистов уверены, что они еще живы, и просят ускорить поиски и привлечь больше подготовленных альпинистов.

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