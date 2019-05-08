Назначен новый начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области

Ко Дню Победы каждый ветеран и инвалид войны уже получил по 250 тысяч тенге. Вместе с тем акиматом города принято решение увеличить ежегодную помощь еще в два раза. Таким образом, в этом году ветераны в Алматы получат по 500 тысяч тенге.