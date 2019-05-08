Назначен новый начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области

По согласованию с администрацией президента на должность начальника департамента полиции Северо-Казахстанской области назначен полковник полиции Тулебаев Марат Сагинтаевич, ранее занимавший должность первого заместителя начальника ДП города Нур-Султана.
Заместитель министра внутренних дел РК полковник полиции Алексей Калайчиди и первый заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов представили нового начальника ведомства коллективу.
Заместитель министра поставил перед полицейскими Северного Казахстана ряд задач, акцентировав внимание на необходимости дальнейшей модернизации правоохранительной системы.
Напомним, ранее сменились начальники департаментов полиции в Нур-Султане, Акмолинской, Карагандинской и Актюбинской областях.
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