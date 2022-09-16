Не надо злить граждан - Сабирбаев о проблеме точечной застройки в РК

НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Если мы не сделаем выводы после январских событий, которые произошли в Казахстане, то можем столкнуться с подобной ситуацией, заявил советник председателя НПК Данияр Сабирбаев в ходе круглого стола по проблеме точечной застройки "Маршрутные карты коррупции: градостроительство", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Не надо злить граждан. Нужно работать для того, чтобы закон действовал", - заявил Данияр Сабирбаев.
В ходе круглого стола был поднят вопрос столичного жилого комплекса "Тумар", в 6 метрах от которого начато строительство нового 22-этажного ЖК.
Второго сентября они, получается, сократили. Сейчас у нас расстояние между стройкой и нашим домом три метра, так как они, получается, установили забор", - уточнила руководитель активистов ЖК "Тумар" Бакытгуль.
В Народной партии Казахстана считают, что необходимо провести дополнительны работы с государственными органами.
Добиться ответственности сотрудников организаций, которые подписывали письма, содержащие недостоверную информацию. За это они должны понести ответственность", - заявил советник председателя НПК.
По его словам, "вся эта ситуация возникла исключительно вследствие целой коррупционной системы государственного аппарата и коррупциогенности принятия решений, что лишает государство легитимности и создает предпосылки для социальной напряженности в обществе".
Ранее сообщалось, что в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.
В начале августа на встрече с жителями Бостандыкского района Алматы аким города Ерболат Досаев отметил, что на сегодня основной проблемой района остается массовая и точечная застройка.