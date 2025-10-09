Там нет воды и канализации - депутат требует разобраться с незаконным строительством ЖК в предгорьях Алматы  

Строители обогатятся, а тянуть воду и канализацию придется за счет бюджета, уверена Смирнова

Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Ирина Смирнова потребовала разобраться с незаконным строительством жилого комплекса в горах Алматы, где отсутствуют водоснабжение и канализация.





По словам депутата, на месте вырубленного яблоневого сада, неподалеку от обсерватории в горах Алматы, незаконно возводится жилой комплекс, несмотря на то что по документам на этом участке разрешено строительство только коттеджного городка.





Там нет воды для тех, кто живет. Завтра туда заселятся люди. Где мы возьмем воду? Опять за счет народного бюджета будет тянуться вода, потому что строителям нужно продать эти кварталы, которые они там строят совершенно незаконно", - заявила Смирнова.









Она отметила, что ни акимат, ни градостроительные органы, ни ведомства, отвечающие за водоснабжение и канализацию, не смогли остановить строительство.





Особое внимание депутат обратила на несоблюдение норм по этажности: в горной местности допускается строительство зданий не выше трех этажей, однако застройщик возводит четырехэтажные дома, маскируя четвертый этаж под мансарду или техническое подполье.





Смирнова обратилась к рабочей группе, рассматривающей проект Строительного кодекса ко второму чтению, с требованием детально рассмотреть данный случай.





Возможно остановить незаконную стройку, проблемы которой будет решать государство за счет бюджета, после того как обогатятся строители?" - поинтересовалась Смирнова.



