Люди не знают, где они живут - депутат требует запретить строительство на тектонических разломах и в селеопасных зонах   

В Алматы на 13 из 27 разломов возведены многоквартирные дома

Фото: Depositphotos

Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании мажилиса, где депутаты рассмотрели проект нового Строительного кодекса, мажилисмен Бактыжан Базарбек - На заседании мажилиса, где депутаты рассмотрели проект нового Строительного кодекса, мажилисмен Бактыжан Базарбек потребовал запретить строительство многоквартирных домов на тектонических разломах, в предгорьях и селеопасных зонах.





Бакытжан Базарбек подчеркнул, что часть территории Казахстана находится в сейсмически опасной зоне, а прогнозирование землетрясений является наиболее сложным и непредсказуемым, особенно в Алматы. Он обратил внимание, что, когда нормы по обеспечению сейсмобезопасности в проекте Строительного кодекса были представлены в мажилис, они были слабые, "беззубые" в отношении застройщиков.





Чувствовалось, что они писались под застройщиков", - отметил он.





Мажилисмен подчеркнул, что через Алматы проходит 27 тектонических разломов, 13 из которых застроены многоквартирными жилыми домами.





Люди просто не знают, где они живут. В частности, 40-этажная башня компании RAMS строится на 6-м диагональном тектоническом разломе шириной 100 метров. Вы, как министр, озвучьте позицию. Будете запрещать строить на разломах или нет?" - обратился Базарбек к министру промышленности и строительства Ерсаину Нагаспаеву.









Вместе с тем депутат спросил о намерениях властей ввести запрет на строительство ЖК в предгорьях, а также селеопасных и оползнеопасных зонах.





На это Нагаспаев ответил, что в Строительном кодексе вопросам сейсмобезопасности будет отведена отдельная глава.





Различные механизмы сейчас по сейсмике вводятся. Там такой механизм, как оценка сейсмической опасности, сейсмического риска. Такой механизм, как паспортизация объектов, это все будет. МИО все-таки должны быть ответственны, проводить эту паспортизацию, что позволит им определять уровень сейсмического риска объектов", - сказал министр.





Он также сообщил, что теперь при разработке ПДП и генеральных планов будут использоваться карты сейсмического микрозонирования. Разработкой таких карт занимаются подведомственные организации МЧС.





В Алматы такие карты уже существуют. Соответственно, при разработке проектно-сметной документации и выдаче исходно-разрешительных документов будут учитываться эти карты", - пояснил министр.





Сегодня мажилис одобрил в первом чтении проект Строительного кодекса и сопутствующие ему поправки по вопросам архитектуры. Теперь прием жилья в эксплуатацию будет осуществляться с участием ГАСК и МЧС. Нормами кодекса предусмотрено внедрение общественного контроля при планировке населенных пунктов. Кроме того, при планировании застроек будут применять карты сейсмического зонирования.





Ранее Базарбек поднял вопросы о незаконной срезке горных массивов, засыпке природных логов и рек, самовольном строительстве, затягивании демонтажа объектов незаконного строительства в предгорьях и верхних районах Алматы. По его словам, в результате бездействия госорганов в верхней части Алматы практически не осталось природных логов, которые не были бы засыпаны для будущего элитного жилья. Обнаружены 12 фактов засыпки логов, которые являются естественным руслом для талых вод.





В случае таяния ледников и мореных озер Алматы ждет огромная катастрофа. Под водой могут оказаться тысячи людей, проживающих в домах, которые возведены в логах", - заявил депутат.