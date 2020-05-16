Неустойчивая погода с дождями и ветром ожидается в Казахстане в выходные дни

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода с дождями и ветром ожидается в Казахстане 16-18 мая, передает Kazakhstan Today.

В ближайшие дни с прохождением фронтальных разделов практически на всей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди с грозами, на западе, в центре и на юге, в отдельных районах, - сильные", - сообщает "Казгидромет".

Также местами по республике ожидаются шквал, усиление ветра, возможен град.

С юго-западными тропосферными потоками к концу периода за исключением западных регионов ожидается постепенное повышение температур, проинформировали синоптики.

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