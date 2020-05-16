Система Orphus

Неустойчивая погода с дождями и ветром ожидается в Казахстане в выходные дни

15.05.2020, 13:08 9856
Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода с дождями и ветром ожидается в Казахстане 16-18 мая, передает Kazakhstan Today.
 

В ближайшие дни с прохождением фронтальных разделов практически на всей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди с грозами, на западе, в центре и на юге, в отдельных районах, - сильные", - сообщает "Казгидромет". 

 
Также местами по республике ожидаются шквал, усиление ветра, возможен град. 
 
С юго-западными тропосферными потоками к концу периода за исключением западных регионов ожидается постепенное повышение температур, проинформировали синоптики.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая