Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода с дождями ожидается во вторник на большей части Казахстана, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана сохраняются неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, лишь на северо-западе и западе погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, шквал, возможен град", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20, порывы до 25 метров в секунду, шквал, днем местами - град. В Карагандинской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, шквал, град.

В Акмолинской, Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях утром местами туман, в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-21 метра в секунду, в Жамбылской, днем в Туркестанской областях местами шквал.

В Павлодарской области местами ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.

В Кызылординской области, на большей части Туркестанской области, местами в Жамбылской, Алматинской, Атырауской областях, на юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Карагандинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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