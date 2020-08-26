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Неустойчивая погода с дождями ожидается во вторник на большей части Казахстана

25.08.2020, 08:08 4807
Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода с дождями ожидается во вторник на большей части Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 

На большей части территории Казахстана сохраняются неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, лишь на северо-западе и западе погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, шквал, возможен град", - сообщает "Казгидромет".

 
По прогнозу, сегодня в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20, порывы до 25 метров в секунду, шквал, днем местами - град. В Карагандинской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, шквал, град. 
 
В Акмолинской, Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях утром местами туман, в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-21 метра в секунду, в Жамбылской, днем в Туркестанской областях местами шквал.
 
В Павлодарской области местами ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.
 
В Кызылординской области, на большей части Туркестанской области, местами в Жамбылской, Алматинской, Атырауской областях, на юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Карагандинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 

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