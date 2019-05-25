Нур-Султан. 24 мая. Kazakhstan Today - Неустойчивую погоду с частыми осадками обещают синоптики в ближайшие выходные, передает Kazakhstan Today.
Последняя неделя мая и весны, но погода по-прежнему неустойчивая с частыми осадками, грозами и шквалистым ветром. И если на юге республики днем воздух будет прогреваться до плюс 28-33 градусов, то в северных и восточных областях сохранятся ночные заморозки до 3 градусов Цельсия. И связано это будет с тем, что на северные районы Казахстана продолжится поступление влажных и холодных воздушных масс с севера Европейской части России и Урала, а на южные регионы смещается уже тёплый воздух со Средней Азии", - сообщается в прогнозе "Казгидромета" на 25-27 мая 2019 года.
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