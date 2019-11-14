Нуротановцы объединили одиноких пенсионеров и воспитанников детдомов в одну семью (ВИДЕО)

Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - Нуротановцы объединили одиноких пенсионеров и воспитанников детских домов в одну семью, передает Kazakhstan Today.

В преддверии объявленного главой государства Касым-Жомартом Токаевым в послании народу Казахстана Года волонтера первичная партийная организация "Орлеу" Жамбылской области запустила социальный проект "Жизнь как чудо", - сообщили в пресс-службе партии Nur Otan.

Помимо своей основной работы, члены партии Nur Otan активно занимаются благотворительностью, помогая людям старшего поколения, детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По опыту зарубежных центров членам ППО "Орлеу" удалось объединить одиноких пожилых людей из Дома престарелых и воспитанников детских домов в одну большую семью.





Несколько раз в месяц малыши приходят в Дом престарелых. Мы вместе отмечаем праздники, детки устраивают утренники, ретродискотеки, проводятся тематические мероприятия, поэтические вечера. Например, недавно был выпущен поэтический сборник Александра Карпинского - слепого поэта-постояльца Центра оказания специальных социальных услуг №1, в издании книги которого принимала участие наша первичная партийная организация. Мы также устраиваем праздники для самих воспитанников детских домов, стараемся подарить главное - заботу и чувство радости", - рассказала директор Института повышения квалификации педагогических работников Жамбылской области Гульшат Медетбекова.

В пресс-службе также отметили, что еще одним из приоритетов Nur Otan является поддержка одиноких мам и многодетных семей, попавших в сложную ситуацию. Поэтому членами первичной партийной организации "Орлеу" на постоянной основе ведется волонтерская работа, в том числе бесплатные тренинги для одиноких и многодетных матерей, детские мастер-классы и др.

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