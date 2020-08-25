Очевидцы сняли на фото вихревые воронки над Каспийским морем

Актау. 24 августа. Kazakhstan Today - Пользователи социальных сетей засняли редкое явление над Каспием в Актау, передает Kazakhstan Today.



"Подобное явление наблюдалось в октябре 2011 года в районе месторождения Кашаган. Обычно водяные смерчи образуются в тропических широтах, крайне редко в умеренных", - прокомментировали явление специалисты РГП "Казгидромет".



По их информации, для образования смерчей необходимы два условия. Вода в море должна быть теплая, а воздух в облаке должен быть холодным. Именно из-за перепада температур происходит разность давления в верхних и нижних слоях атмосферы.



"Причиной, по всей вероятности, стал сильный вихрь, который образовался в жаркую погоду под хорошо развитым кучево-дождевым облаком, в результате взаимодействия очень сильных восходящих и нисходящих потоков, связанных с движениями в облаке. В центре смерча отмечается очень низкое давление, вследствие чего он может поднять воду", - пояснили в ведомстве.



Отмечается, что смерч - это явление, которое трудно спрогнозировать. Система мониторинга смерчей базируется на системе визуальных наблюдений сетью станций и постов, что практически позволяет определить только азимут перемещения смерча.



"Казгидромет выпускает прогнозы ветра, волнения и уровня моря. В соответствии с нашим прогнозом, 22-23 августа ветер в районе, примыкающем к Актау, имел устойчивое восточное направление, скорость ветра доходила до 12 метров в секунду, а южнее, ближе к Казахскому заливу, скорость ветра на открытой акватории 23 августа достигала 23 метров в секунду. Внутри смерча скорость ветра может достигать 30 метров в секунду и более", - уточнили специалисты.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства