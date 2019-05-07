Осадки ожидаются в понедельник на западе Казахстана

Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтов на западе республики сегодня пройдут осадки. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, гроза, шквал, возможен град, на юге - пыльная буря, передает Kazakhstan Today.

В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, ночью местами, днем на большей части усиление ветра до 15-20, днем местами 25 метров в секунду. В Атырауской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, сообщили в "Казгидромете".

В Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской, Костанайской, днем в Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской, Жамбылской областях местами туман. В Акмолинской, ночью Алматинской областях местами ожидается туман.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства