Нур-Султан. 22 февраля. Kazakhstan Today - Осадки ожидаются в субботу на большей части территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона, и связанные с ним атмосферные фронты вызовут осадки в виде дождя и снега. На Западную территорию РК будет оказывать влияние поле повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков", - сообщает "Казгидромет".

Также, по информации синоптиков, местами по республике прогнозируются туман, гололед, низовая метель и усиление ветра.

Сегодня в Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, утром и днем на юго-западе области 30 метров в секунду и более. В Туркестанской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20, утром порывы до 23-28 метров в секунду. В Алматинской области утром местами ожидается туман.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, метель, гололед и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области в Жарминском районе порывы до 25 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, в Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман.

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