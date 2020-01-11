Пасмурная погода с осадками ожидается в выходные на большей части Казахстана

Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на выходные дни, передает Kazakhstan Today.

Сохраняющийся западный перенос тёплых и влажных воздушных масс с Атлантики и Средиземного моря обеспечит пасмурную погоду с осадками, туманом и гололёдом в большинстве областей Казахстана", - говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что температура воздуха предполагается по-прежнему выше средних многолетних значений. Лишь на юге республики ожидается небольшое похолодание, но и оно продлится недолго.

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