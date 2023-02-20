Первый эшелон казахстанских спасателей вернулся из Турции   

Фото: МЧС РК

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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Второй эшелон казахстанских спасателей, работавших над ликвидацией последствий разрушительного землетрясения в городе Нурдагы, благополучно вернулся на родину. Борт с группой спасателей и врачей Центра медицины катастроф МЧС РК приземлился в аэропорту Астаны. Об этом - Второй эшелон казахстанских спасателей, работавших над ликвидацией последствий разрушительного землетрясения в городе Нурдагы, благополучно вернулся на родину. Борт с группой спасателей и врачей Центра медицины катастроф МЧС РК приземлился в аэропорту Астаны. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.





Министр по ЧС Юрий Ильин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Республике Казахстан Уфук Экиджи (Ufuk Ekici) лично встретили наших спасателей и поблагодарили каждого из них за проделанную нелегкую работу, а также назвали их действия профессиональными, героическими и результативными.





МЧС РК





Напомним, по поручению главы государства 7 февраля силы и средства спасательных подразделений, в том числе техника, медики Центра медицины катастроф и кинологические расчеты МЧС Казахстана, одними из первых направились двумя эшелонами и приступили к проведению поисково-спасательных работ на самых сложных разрушенных объектах. Группу казахстанских спасателей возглавил первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев.





С начала проведения поисково-спасательных работ в трех регионах Турции силами спасателей МЧС Казахстана спасены 7 человек. Извлечены тела 88 погибших, в том числе 10 детей.





МЧС РК





Спасатели вручную, а также с привлечением инженерной техники, аварийно-спасательного оборудования, шанцевого инструмента разобрали более 250 тысяч кубометров завалов. В полностью разрушенных зданиях казахстанскими спасателями проводилась одновременная работа по обнаружению, выявлению местонахождения и состояния людей, установлению с пострадавшими под завалами аудиоконтакта, определению объема и характера необходимой помощи.





Жизни людей удалось спасти в результате оперативных и грамотных действий казахстанских спасателей по устройству и прокладке галерей для эвакуации пострадавших из-под завалов на большой глубине, а также своевременно принятых мер по деблокированию пострадавших. Спасатели буквально ползком пробивали дорогу через узкие проемы и щели через груду обрушенного строительного материала и остатков домашней мебели. Необходимо отметить, что нагромождение обломков зачастую не имеет под собой опоры и может привести к повторному обрушению. Сопровождение и обеспечение полной безопасности спасенных людей велось на всем пути. Во время движения под завалами спасатели МЧС Казахстана буквально прикрывали собой извлекаемого человека. Подобная работа спасателей чрезвычайно опасна и требует высокого профессионализма, бдительности и оперативности", - проинформировали в МЧС.





Сообщается, что в работе спасателями использовалась как инженерная техника для разбора завалов, так и технические средства для поиска пострадавших. При проведении поисково-спасательных работ под разрушенными зданиями казахстанские спасатели использовали специальное оборудование - акустический прибор для поиска пострадавших под завалами. Это современное техническое акустическое устройство для обнаружения живых людей под завалами. Прибор улавливает малейшие движения, дыхание, сердцебиение и любые другие слабоуловимые шумы.





На вооружении у сотрудников МЧС было все необходимое спасательное оборудование: гидравлические и пневматические инструменты, гидравлические домкраты, пневмодомкраты, отбойники, перфораторы, осветительные приборы, палатки, спутниковый терминал, каркасный модуль, автотехника, а также медикаменты для оказания своевременной медицинской помощи квалифицированными врачами МЧС.





МЧС РК





В составе группы находились опытные спасатели с многолетним богатым опытом в спасательных операциях.





Медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана оказывали квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим на круглосуточной основе. Всего за весь период работ оказана медицинская помощь более 200 местным жителям и спасателям, в том числе почти 30 детям. У местных жителей превалировали заболевания, связанные с острой реакцией на стресс, переохлаждение, респираторные заболевания, также различные травмы. Медицинский пост на базе пневмокаркасного модуля стал своего рода пристанищем для родственников пострадавших, которые ожидали результатов поисков. Данный модуль использовался и в качестве пункта обогрева для людей, оставшихся среди разрушенных зданий.





Наши кинологические расчеты также показали отличные результаты в поисково-спасательных работах и подтвердили свою высокую квалификацию при поисках людей под завалами. Собаки-спасатели - бельгийские овчарки малинуа Джейкоб, Лига М Сириус и Аксель, лабрадор Чарли Кинг, немецкая овчарка Мирта, бордер колли по кличке Гринпис - вместе с кинологами-инструкторами и отрядами спасателей сутками трудились на разрушенных объектах в борьбе за каждого человека, а значит и за жизни людей", - отметили в ведомстве.





МЧС РК





Одной из основных стала работа оперативного штаба МЧС Казахстана в Турции на месте дислокации наших сил и средств. Работа оперативного штаба шла в активном режиме с самого первого дня, основными задачами которого являлись сбор, обработка и анализ данных об обстановке в зоне ЧС, передача необходимой информации; прогнозирование развития ЧС и их последствий; подготовка предложений по оперативному решению вопросов ликвидации ЧС.





По согласованию с Кризисным центром ликвидации последствий землетрясения AFAD Турецкой Республики поисково-спасательные работы силами МЧС Республики Казахстан на всех объектах завершены, группировка сил возвращается в пункты постоянной дислокации.





В поисково-спасательных работах в Турции принимали участие спасатели из городов Астана и Алматы, Акмолинской и Карагандинской областей. В адрес казахстанских спасателей неоднократно звучали слова искренней благодарности от жителей Турции за проведенные профессиональные, своевременные и результативные поисково-спасательные работы.





Как сообщалось ранее, также по поручению главы государства в Турцию направлена гуманитарная помощь . В зону стихийного бедствия переданы палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи пострадавшим. Общий объем гуманитарной помощи 55 тонн. Гуманитарный груз отправился авиатранспортом в турецкий город Газиантеп.



