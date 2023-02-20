19.02.2023, 12:23 43731
Первый эшелон казахстанских спасателей вернулся из Турции
Фото: МЧС РК
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Алматы. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый эшелон казахстанских спасателей, работавших над ликвидацией последствий разрушительного землетрясения в городе Газиантеп, вернулся на Родину, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
По данным пресс-службы, казахстанских спасателей, прибывших из Турции, встретили в Алматы.
Силами наших спасателей спасены 7 человек, извлечены тела 88 погибших, в том числе 10 детей, разобрано более 250 тысяч кубических метров завалов", - добавили в МЧС.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года.
Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. Землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Президент РК поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также по поручению главы государства Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. Кроме того, Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей.
В ходе визита в Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина глава государства заявил, что направленных в Турцию казахстанских спасателей и медиков наградят.
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20.02.2023, 08:20 5916
В Астане встретили второй эшелон казахстанских спасателей, прибывших из Турции
Фото: МЧС РК
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Второй эшелон казахстанских спасателей, работавших над ликвидацией последствий разрушительного землетрясения в городе Нурдагы, благополучно вернулся на родину. Борт с группой спасателей и врачей Центра медицины катастроф МЧС РК приземлился в аэропорту Астаны. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Министр по ЧС Юрий Ильин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Республике Казахстан Уфук Экиджи (Ufuk Ekici) лично встретили наших спасателей и поблагодарили каждого из них за проделанную нелегкую работу, а также назвали их действия профессиональными, героическими и результативными.
Напомним, по поручению главы государства 7 февраля силы и средства спасательных подразделений, в том числе техника, медики Центра медицины катастроф и кинологические расчеты МЧС Казахстана, одними из первых направились двумя эшелонами и приступили к проведению поисково-спасательных работ на самых сложных разрушенных объектах. Группу казахстанских спасателей возглавил первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев.
С начала проведения поисково-спасательных работ в трех регионах Турции силами спасателей МЧС Казахстана спасены 7 человек. Извлечены тела 88 погибших, в том числе 10 детей.
Спасатели вручную, а также с привлечением инженерной техники, аварийно-спасательного оборудования, шанцевого инструмента разобрали более 250 тысяч кубометров завалов. В полностью разрушенных зданиях казахстанскими спасателями проводилась одновременная работа по обнаружению, выявлению местонахождения и состояния людей, установлению с пострадавшими под завалами аудиоконтакта, определению объема и характера необходимой помощи.
Жизни людей удалось спасти в результате оперативных и грамотных действий казахстанских спасателей по устройству и прокладке галерей для эвакуации пострадавших из-под завалов на большой глубине, а также своевременно принятых мер по деблокированию пострадавших. Спасатели буквально ползком пробивали дорогу через узкие проемы и щели через груду обрушенного строительного материала и остатков домашней мебели. Необходимо отметить, что нагромождение обломков зачастую не имеет под собой опоры и может привести к повторному обрушению. Сопровождение и обеспечение полной безопасности спасенных людей велось на всем пути. Во время движения под завалами спасатели МЧС Казахстана буквально прикрывали собой извлекаемого человека. Подобная работа спасателей чрезвычайно опасна и требует высокого профессионализма, бдительности и оперативности", - проинформировали в МЧС.
Сообщается, что в работе спасателями использовалась как инженерная техника для разбора завалов, так и технические средства для поиска пострадавших. При проведении поисково-спасательных работ под разрушенными зданиями казахстанские спасатели использовали специальное оборудование - акустический прибор для поиска пострадавших под завалами. Это современное техническое акустическое устройство для обнаружения живых людей под завалами. Прибор улавливает малейшие движения, дыхание, сердцебиение и любые другие слабоуловимые шумы.
На вооружении у сотрудников МЧС было все необходимое спасательное оборудование: гидравлические и пневматические инструменты, гидравлические домкраты, пневмодомкраты, отбойники, перфораторы, осветительные приборы, палатки, спутниковый терминал, каркасный модуль, автотехника, а также медикаменты для оказания своевременной медицинской помощи квалифицированными врачами МЧС.
В составе группы находились опытные спасатели с многолетним богатым опытом в спасательных операциях.
Медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана оказывали квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим на круглосуточной основе. Всего за весь период работ оказана медицинская помощь более 200 местным жителям и спасателям, в том числе почти 30 детям. У местных жителей превалировали заболевания, связанные с острой реакцией на стресс, переохлаждение, респираторные заболевания, также различные травмы. Медицинский пост на базе пневмокаркасного модуля стал своего рода пристанищем для родственников пострадавших, которые ожидали результатов поисков. Данный модуль использовался и в качестве пункта обогрева для людей, оставшихся среди разрушенных зданий.
Наши кинологические расчеты также показали отличные результаты в поисково-спасательных работах и подтвердили свою высокую квалификацию при поисках людей под завалами. Собаки-спасатели - бельгийские овчарки малинуа Джейкоб, Лига М Сириус и Аксель, лабрадор Чарли Кинг, немецкая овчарка Мирта, бордер колли по кличке Гринпис - вместе с кинологами-инструкторами и отрядами спасателей сутками трудились на разрушенных объектах в борьбе за каждого человека, а значит и за жизни людей", - отметили в ведомстве.
Одной из основных стала работа оперативного штаба МЧС Казахстана в Турции на месте дислокации наших сил и средств. Работа оперативного штаба шла в активном режиме с самого первого дня, основными задачами которого являлись сбор, обработка и анализ данных об обстановке в зоне ЧС, передача необходимой информации; прогнозирование развития ЧС и их последствий; подготовка предложений по оперативному решению вопросов ликвидации ЧС.
По согласованию с Кризисным центром ликвидации последствий землетрясения AFAD Турецкой Республики поисково-спасательные работы силами МЧС Республики Казахстан на всех объектах завершены, группировка сил возвращается в пункты постоянной дислокации.
В поисково-спасательных работах в Турции принимали участие спасатели из городов Астана и Алматы, Акмолинской и Карагандинской областей. В адрес казахстанских спасателей неоднократно звучали слова искренней благодарности от жителей Турции за проведенные профессиональные, своевременные и результативные поисково-спасательные работы.
Как сообщалось ранее, также по поручению главы государства в Турцию направлена гуманитарная помощь. В зону стихийного бедствия переданы палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи пострадавшим. Общий объем гуманитарной помощи 55 тонн. Гуманитарный груз отправился авиатранспортом в турецкий город Газиантеп.
По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 40 689. По словам главы управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнуса Сезера, поисково-спасательные работы завершены в большей части регионов Турции, которых затронуло землетрясение, сообщает РИА Новости.
18.02.2023, 20:52 74326
Михаила Козачкова перевели под домашний арест
Фото: Facebook/Вадим Борейко
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Алматы. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Журналиста Михаила Козачкова, арестованного на 2 месяца, в декабре прошлого года, перевели под домашний арест.
Об этом сообщил в Facebook коллега журналиста Вадим Борейко.
Только что говорил с правозащитницей Жемис Турмагамбетовой. Она сообщила, что журналисту Михаилу Козачкову изменили меру пресечения: его перевели из следственного изолятора СИ-18 под домашний арест", - написал Борейко.
Напомним, 20 декабря Козачков был задержан сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории города Алматы и Алматинской области. Его арестовали сроком на два месяца, до 18 февраля.
После задержания коллеги Козачкова написали открытое обращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой положить конец незаконному преследованию журналиста-расследователя.
В соответствии с поручением главы государства органы прокуратуры приступили к проверке доводов, изложенных в обращении ряда представителей СМИ.
18.02.2023, 15:40 84676
Ледяная вода и батареи: жители Экибастуза требуют вновь ввести в городе режим ЧС Дополнено
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Экибастуз. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе ночью вновь произошла авария на ТЭЦ, работа трех из шести котлоагрегатов остановлена.
В ночь на 18 февраля в 4.55 часов на станции произошел обрыв заглушки на трубопроводе сетевой воды. Для локализации места повреждения трубопровода сетевой воды поочередно остановлены работающие котлоагрегаты № 12, 13, 15, сетевые насосы. Сразу же проведены работы по отсечению поврежденного участка и начаты ремонтные работы. Работа станции не была остановлена. В работе остались три энергетических котлоагрегата № 5, 6, 9 и энергетические насосы", - сообщает пресс-служба ТОО "Экибастузтеплоэнерго".
Аварию пообещали устранить до 16.00, после чего будет проведено заполнение остановленных котлоагрегатов и поэтапный ввод их в работу. К 24.00 станция планирует выйти на параметры теплоносителя в 60°С.
В компании обратились к жителям с просьбой не производить слив теплоносителя.
Между тем в соцсетях экибастузцы сообщают о том, что в домах ледяная вода и батареи, и требуют вновь ввести в городе режим ЧС.
Дополнено, 18.02.2023, 18.31
Повреждение трубопровода на ТЭЦ Экибастуза устранено.
В 16.30 повреждение на трубопроводе сетевой воды на ТЭЦ устранено, началось заполнение трубопровода. В ремонтных работах были задействованы 70 человек. После заполнения котлоагрегаты будут растоплены и введены в работу. Планируемое время выполнения данных работ - до 20.00. Таким образом, на станции будет обеспечена работа 6 котлоагрегатов (3 водогрейных и 3 энергетических)", - сообщили в пресс-службе компании.
Ориентировочно в 00.00 часов станция планирует выйти на параметры выдачи тепла 60/40°С.
В феврале на теплосетях Экибастуза зафиксировано 19 повреждений, в том числе 9 - на магистральных сетях, 10 - на внутриквартальных сетях. Собственнику ТЭЦ было поручено в двухдневный срок разработать дорожную карту по обеспечению необходимой паровой нагрузки, а также ускорить поставки материалов и оборудования для выполнения ремонтных работ.
Напомним, произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. 7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры для стабилизации тепла в домах Экибастуза. Министр нацэкономики Куантыров сообщил, что с весны этого года планируется повышение тарифов на комуслуги. Набольшее повышение ожидается для жителей Экибастуза в связи с высоким износом сетей. Предполагается, что квитанции с новыми тарифами жители данных городов получат уже весной - в марте или апреле.
Ранее аким Павлодарской области Асаин Байханов выразил недовольство перерасчетом оплаты за теплоэнергию в Экибастузе.
17.02.2023, 17:17 129026
Елена Рыбакина помогла бездомным животным в Астане
Фото: Федерация тенниса Казахстана
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина перечислила средства волонтерскому движению "СтопОтлов" в Астане, которое спасает в столице животных из отлова. Об этом сообщает Федерация тенниса Казахстана.
Сейчас на базе организации находятся 3500 собак и 150 кошек. "СтопОтлов" постоянно нуждается в финансовой помощи, чтобы прокормить спасенных животных.
Чемпионка Уимблдона-2022 не осталась равнодушной. Какую именно сумму пожертвовала Рыбакина, не уточняется. Но волонтеры первым делом закупили десять тонн макарон.
Сообщается, что Рыбакина однажды во время визита в Астану призналась, что очень любит животных. Она привлекает внимание к проблемам домашних животных, посещая приюты и проводя с ними фотосессии.
Нас переполняют чувства радости и безмерной благодарности, и мы не можем не поделиться с вами такой замечательной новостью, которая пришла к нам неожиданно. Самая известная и титулованная теннисистка нашей страны, а также просто хрупкая, но талантливая и сильная духом девушка с большим и добрым сердцем Елена Рыбакина обратила на наших подопечных внимание и оказала неимоверную помощь, особенно в такое тяжелое время для всех нас (вчера мы первым делом закупили 10 тонн макарон)! Не передать словами нашу радость по этому поводу! Леночка, мы все хотим выразить огромную благодарность вам и вашим родителям за такую талантливую, трудолюбивую, отзывчивую и прекрасно воспитанную дочь... Благодарим вас от всей души большой и дружной нашей семьей, а также мы ждем с нетерпением вашего возвращения в Казахстан и хотим пригласить вас на нашу базу!" - написали волонтеры.
17.02.2023, 13:21 138121
Доходы 5% казахстанцев ниже прожиточного минимума - сенатор
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время на половину населения страны приходится меньше трети всех доходов, заявил сегодня на заседании верхней палаты спикер сената Маулен Ашимбаев.
Доходы порядка 5% казахстанцев не превышают величины прожиточного минимума. При этом в 12 регионах, к сожалению, наблюдается увеличение этой категории граждан. Речь идет о Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской и других областях", - уточнил Ашимбаев.
При этом, по его словам, около 5 миллионов человек, то есть половина трудовых ресурсов, заняты низкопроизводительным трудом.
Проблему, по мнению спикера, поможет решить развитие микро- и малого предпринимательства. Сейчас малый бизнес концентрируется в крупных городах, а в сельской местности жители сталкиваются с ограниченными возможностями для развития бизнеса.
В этой связи нужны эффективные инструменты и методы изменения данной ситуации", - подчеркнул Ашимбаев.
Он отметил, что в Жамбылской области реализуется пилотный проект по повышению доходов сельских жителей.
Первые результаты обнадеживающие. Сегодня рассматривается вопрос о масштабировании этого подхода на республиканском уровне. На эти цели в 2023 году предусмотрено более 52 миллиардов тенге для всех регионов страны, что позволит выдать 11 тысяч микрокредитов. Сенаторы будут проводить мониторинг эффективности этой программы.", - заявил Ашимбаев.
Он также выразил надежду на то, что сенаторы выработают конкретные механизмы по решению обозначенных проблем.
В минувшем году Бюро национальной статистики сообщало, что уровень бедности в Казахстане во II квартале 2022 года составил 5,1%, что на 0,3 процентного пункта выше, чем в соответствующем периоде 2021 года.
17.02.2023, 12:16 140646
Депутат заявил об угрозе нацбезопасности из-за усиления миграционных процессов
Создание рабочих мест и развитие инженерной инфраструктуры в регионах должно стать приоритетной задачей для центральной и местных властей на ближайшее время
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Серик Шайдаров в ходе парламентских слушаний выразил обеспокоенность угрозами национальной безопасности, вызванными слабым заселением приграничных районов страны.
Нужно понимать, что изношенность инфраструктуры наряду с нехваткой рабочих мест в регионах приводят к усилению миграционных процессов. Так, в период с 2010 по 2020 годы рост населения за счет миграционного притока был отмечен в Актюбинской области, городах Астане, Алматы и Шымкенте, где уже сегодня проживает 36% населения страны", - привел данные сенатор.
В то же время системный отток населения происходит в Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.
Все это, убежден депутат, в конечном итоге приводит не только к существенным социальным и экономическим диспропорциям между регионами, но и к возникновению угроз национальной безопасности ввиду слабой заселенности населенных пунктов, особенно в приграничных областях.
Поэтому создание рабочих мест и развитие инженерной инфраструктуры в регионах должно стать приоритетной задачей для центральной и местных властей на ближайшее время. При этом данная работа должна проводиться в первую очередь с привязкой к системе региональных стандартов и (быть) нацеленной на обеспечение минимального обязательного уровня доступности объектов и услуг социальной и инженерно-технической инфраструктур для городского и сельского населения", - считает он.
Он подчеркнул, что действующая с 2019 года система региональных стандартов требует пересмотра, так как утвержденный перечень объектов и услуг для сельских населенных пунктов не предусматривает такие значимые локации, как ветеринарный пункт, скотомогильники и полигоны ТБО (25% районных центров не имеют полигонов ТБО).
Напомним, по данным акимата южной столицы, трое из пяти новых жителей Алматы являются приезжими.
17.02.2023, 10:42 143451
Когда в Алматы начнут штрафовать водителей мопедов и электросамокатов
Фото: Depositphotos
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Алматы. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с жителями Наурызбайского района аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал вопрос использования электросамокатов и мопедов.
Житель района пожаловался градоначальнику на аварийные ситуации, создаваемые водителями мопедов.
Доставщики еды, они не имеют ни прав, ни опознавательных знаков. Им по 16-18 лет", - высказался алматинец.
На это Досаев ответил, что возможность штрафовать водителей у полиции появится тогда, когда электросамокаты и мопеды будут признаны транспортными средствами.
Тогда у полиции появится возможность требовать права, регулировать правила езды и так далее. Сейчас дорожная полиция их даже оштрафовать не может. Надеюсь, весной этого года будет рассмотрен этот законопроект", - добавил аким.
Напомним, в прошлом году в Алматы погибла девушка, врезавшись на самокате в открытую дверь автомобиля.
За первое полугодие прошлого года в Алматы с участием мопедов и электросамокатов зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 81 человек травмирован. При этом 21 ДТП произошло с участием детей на самокатах и скутерах. 23 ребенка получили травмы.
16.02.2023, 19:37 168286
Сенатор обеспокоен дефицитом воды в Астане
Водоснабжение Астаны осуществляется из единственного источника - Астанинского водохранилища
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенатор Нурлан Бекенов выразил обеспокоенность тем, что водоснабжение Астаны осуществляется из единственного источника - Астанинского водохранилища, сообщает пресс-служба верхней палаты.
Водохранилище было построено в 1969 году и рассчитано на 500 тысяч человек, хотя население столицы уже давно превысило этот показатель.
Предложение сенатора - освоение Нуринского месторождения подземных вод и реконструкция его инфраструктуры, которая в результате длительной эксплуатации находится в аварийном состоянии.
Вместе тем депутат напомнил, что согласно поручению главы государства правительству было поручено изучить и внести предложение по строительству Бузулукского водохранилища.
Напомним, на совещании по вопросам развития столицы президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что приоритетной задачей развития Астаны является комплексное развитие инженерной инфраструктуры.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?