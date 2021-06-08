Почти по всему Казахстану объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Синоптики объявили штормовое предупрежд6ение в Шымкенте и 12 областях, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 8 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, возможен град. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

Днем 8 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

8 июня в Мангистауской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 метров в секунду.

8 июня в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, с переходом на северо-западный, местами порывы 15 метров в секунду.

8 июня в Кызылординской области местами сохраняется гроза. Днем ожидается местами пыльная буря. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.

8 июня в Атырауской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду.

8 июня в Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем местами ожидаются гроза, ветер северный, местами 15-20 метров в секунду.

8 июня в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, ветер юго-восточный, 15-20, порывы 25 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте днем 8 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду, временами 23 метра в секунду.

8-9 июня в Карагандинской области местами ожидается гроза, град. Ветер восточный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

8 июня в Алматинской области местами ожидается гроза, град. Ветер западный, при грозе 17-22 метра в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

8 июня в Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

8 июня в Северо-Казахстанской области ожидается днем местами гроза, град. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

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