Подозреваемую в похищении и истязании девочки сотрудницу акимата отстранили от работы в Алматинской области
В настоящее время она находится под стражей
Конаев. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - От работы отстранили сотрудницу сельского акимата, которая подозревается в причастности к похищению и истязанию несовершеннолетней, сообщает телеканал КТК.
В начале сентября мама девочки заявила об изощренных пытках над дочерью. Прямо в автомобиле две неизвестные сигаретами прижигали подростку руки. По словам матери, они отвезли дочь в безлюдное место, избили, заставили целовать им ноги. А после взяли палку и решили надругаться над одиннадцатиклассницей. Мать рассказала, неизвестные таким образом мстили ее дочери. Якобы одна из женщин приревновала своего жениха к девочке.
Позже предполагаемых преступниц задержали. Они находятся в изоляторе. По словам матери, одна из подозреваемых - сотрудница акимата Масакского сельского округа. Там подтвердили, что оператор компьютерной техники действительно отстранена от работы и находится под стражей.
С 2021 года работает в аппарате акима Масакского сельского округа оператором компьютерной техники. Должность не относится к госслужбе, является техническим персоналом. В настоящее время находится под стражей и временно отстранена от работы до решения суда", - сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области.
18.09.2025, 16:17 28181
Духовные лидеры продемонстрировали готовность объединять усилия - президент Казахстана подвел итоги съезда в Астане
Фото: Акорда
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на закрытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий отметил, что духовные лидеры продемонстрировали готовность объединять усилия во имя общих интересов, сообщает Акорда.
Несмотря на различия в вероисповедании и традициях, всех нас объединяют единые стремления и благие намерения. Ярким подтверждением тому стала итоговая декларация съезда, в которой нашли отражение общие идеи и предложения. Собственно, именно в этом и заключается главная суть форума. Мы стали свидетелями конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении. Самое главное - духовные лидеры продемонстрировали готовность объединять усилия во имя общих интересов", - сказал он.
По словам президента, подлинная мудрость проявляется именно в умении вести конструктивный и содержательный диалог.
Сегодня вы показываете всему миру пример дальновидности и рассудительности. В условиях нарастающей геополитической нестабильности это приобретает особое значение. Форум показал, насколько важно сегодня развивать взаимодействие между религиями и культурами, наращивать сотрудничество ради лучшего будущего для всего человечества. В ходе пленарного и секционных заседаний, специальной сессии по защите религиозных объектов и символов, экспертного круглого стола и форума молодых религиозных лидеров было высказано много ценных идей и предложений. Вы решительно осудили деструктивные идеологии и насилие, рассмотрели возможности урегулирования современных кризисов, обсудили пути преодоления социального неравенства и построения инклюзивных обществ. Особое внимание уделено вопросам экологии, устойчивого развития, влияния новых технологий и искусственного интеллекта на жизнь людей. В своем выступлении на открытии съезда я отметил важную роль духовной дипломатии в укреплении диалога и доверия на международной арене. Отрадно, что вы разделяете такую позицию", - заявил глава государства.
Также президент указал на важность защиты религиозных объектов для сохранения исторической памяти, культурного многообразия и духовного наследия человечества.
Проведение подобного мероприятия в Казахстане говорит о большом значении региона Центральной Азии в этом вопросе. Состоявшийся форум молодых религиозных лидеров продемонстрировал, что новое поколение стремится сохранить преемственность и продолжить путь диалога и взаимопонимания. Это значит, что у мира есть будущее. Экспертный круглый стол показал важность синергии научных и религиозных знаний для большего понимания потенциала духовной дипломатии. Считаю нужным усиливать это направление как существенную составляющую широкого международного сотрудничества. На съезде обсуждалась идея единого, нейтрального и неполитизированного голоса религиозных лидеров за мирное сосуществование. Она может стать значимым вкладом в формирование нового, более устойчивого и справедливого миропорядка", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что Казахстан всецело поддерживает межрелигиозный и межкультурный диалог на всех уровнях и будет активно способствовать росту влияния съезда как глобальной диалоговой площадки
Мы продолжим расширение партнерской сети секретариата съезда с институтами ООН и другими структурами. Планируется проведение ряда мероприятий с участием международных партнеров, молодежи, экспертов, волонтерских организаций, направленных на продвижение идей съезда. Мир - наше главное богатство, ценность, одинаково значимая для всех стран, народов и религий. Поистине, только мир и стабильность могут служить незыблемой гарантией светлого будущего. Вы прилагаете неустанные усилия на этом пути. Об этом убедительно свидетельствует и наша сегодняшняя встреча. Подводя итоги, можно сказать, что съезд прошел успешно. Выражаю всем вам огромную благодарность. Убежден, что наше единство во имя высоких целей будет и далее крепнуть", - добавил президент.
Дополнено 18.09.2025, 17.40
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с заместителем верховного имама университета "Аль-Азхар" Мухаммедом Абдульрахманом Аль-Дуайни выразил благодарность гостю за участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане, сообщает Акорда.
Глава государства отметил, что идеи университета "Аль-Азхар" полностью соответствуют миролюбивой политике Казахстана, а его инициативы способствуют укреплению единства человеческой цивилизации. Форум является отражением последовательной политики нашей страны по развитию межрелигиозного согласия и важной площадкой, на которой принимаются практические решения.
Ранее глава государства выступил на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
18.09.2025, 10:43 47716
Заместители акимов района и села задержаны в Мангистауской области
Фото: pixabay.com
Актау. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками департамента полиции Мангистауской области при содействии акимата региона задержаны трое жителей Мунайлинского района, подозреваемых в совершении наркоправонарушений. Среди них - заместитель акима Мунайлинского района и заместитель акима села Атамекен, сообщили в пресс-службе акимата региона.
По данному факту начато досудебное расследование. Заместитель акима района водворен в изолятор временного содержания, в отношении других фигурантов избирается мера пресечения. Изъятые вещества направлены на экспертизу, проводятся необходимые следственные действия", - проинформировали в акимате.
Сообщается, что спецоперация проведена в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2025" управлением по противодействию наркопреступности ДП Мангистауской области.
Акимат Мангистауской области последовательно проводит политику нетерпимости к коррупции и противоправным действиям среди государственных служащих. В отношении лиц, уличенных в нарушении закона, будут приняты самые строгие меры в соответствии с действующим законодательством. Очистка рядов государственной службы от недобросовестных сотрудников является приоритетной задачей акимата", - подчеркнули в акимате.
17.09.2025, 18:05 84746
В Казахстане уделяется особое внимание развитию тюркологии - Токаев
На базе ведущих казахстанских университетов успешно функционируют специализированные кафедры и институты, отметил президент
Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем приветствии участникам ІІ Международной научно-практической конференции "Алтай - прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" отметил, что в стране уделяется особое внимание развитию тюркологии, сообщает Акорда.
По инициативе нашей страны в 2010 году в Астане была открыта Международная тюркская академия, ставшая уникальным центром консолидации научных усилий ведущих экспертов из тюркоязычных и других государств. Мы придаем важное значение расширению научных и образовательных связей между странами Алтайского региона. На базе ведущих казахстанских университетов успешно функционируют специализированные кафедры и институты. Международным коллективом известных ученых готовится к изданию второй том академической истории Казахстана, в котором будут отражены и новейшие открытия в тюркологии", - заявили глава государства.
При этом он отметил, что впереди большая работа по систематизации знаний о тюркском мире для передачи их будущим поколениям.
Уверен, в ходе конференции состоятся содержательные и плодотворные дискуссии, будут высказаны новые идеи и намечены перспективные направления совместного научного поиска по важнейшим проблемам развития тюркской цивилизации. Желаю участникам международной конференции успешной работы и новых достижений!" - добавил президент.
С полным текстом приветствия можно ознакомиться на сайте Акорды.
17.09.2025, 16:49 88946
Задержание бизнесмена из Казахстана объяснили кыргызские спецслужбы
Обвиняемый полностью признал свою вину
Бишкек. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Задержание крупного казахстанского бизнесмена объяснили в Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана, сообщает kabar.kg.
На основании заявления гражданина Кыргызской Республики З.Н. было возбуждено уголовное дело по факту присвоения принадлежащих ему денежных средств гражданином Республики Казахстан З.А. в размере 2 500 000 долларов. В ходе следствия данный факт нашел свое подтверждение. Гражданин Казахстана З.А. был задержан, ему предъявлено соответствующее обвинение, а судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расследование данного уголовного дела проводится в полном соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.
Также сообщается, что обвиняемый полностью признал свою вину и начал возмещение причиненного ущерба, в связи с чем следствием рассматривается вопрос изменения в отношении последнего меры пресечения на не связанную с лишением свободы.
Ранее супруга задержанного бизнесмена записала видеообращение к президенту Казахстана, в котором утверждала, что задержание ее мужа является "незаконным".
17.09.2025, 09:59 110646
Под прицел интернет-мошенников попали автолюбители: в Генпрокуратуре РК предупредили о новой киберугрозе
Фото: Depositphotos
Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает граждан о новой набирающей обороты в мире киберугрозе, сообщили в Генпрокуратуре.
По данным зарубежных источников, злоумышленники массово рассылают фальшивые постановления о нарушении правил дорожного движения. Письма и сообщения поступают на электронную почту и в мессенджеры и содержат данные водителей, номера авто и ссылку для "оплаты штрафа". На самом деле это фишинговая атака. При вводе данных банковской карты происходит полный доступ к вашему счету и возможна кража всех средств. В отдельных случаях ссылка содержит вирус для кражи персональных данных с устройства", - проинформировали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что на сегодняшний день атаки уже зафиксированы в России и США, поэтому существует риск распространения подобной схемы в Казахстане.
Напоминаем, что официальные уведомления о наложении административного штрафа поступают только с короткого номера 1414 и не содержат ссылок для оплаты. Информация о наложенных штрафах также передается через egov.kz и в мобильные приложения банков.
Если вы получили сообщение о штрафе с номера 1414 и в нем есть ссылка для оплаты - не переходите по ней! Это обман! Такие сообщения рассылают мошенники!" - предупредили в Генпрокуратуре.
- не переходить по ссылкам и не открывать вложения из писем, вызывающих сомнение;
- сведения о штрафах перепроверять только на официальных ресурсах egov.kz, qamqor.gov.kz и в мобильных приложениях банков.
Если вы уже перешли по ссылке и ввели данные:
- срочно заблокируйте банковскую карту;
- сообщите в банк и полицию по номеру 102 о возможном факте мошенничества;
- проверьте устройство на наличие вируса.
16.09.2025, 16:35 147221
В Almaty Museum of Arts заявили об акте вандализма
Фото: Almaty Museum of Arts
Алматы. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В недавно открывшемся музее Almaty Museum of Arts заявили об акте вандализма, передает корреспондент агентства.
За первые три дня работы музей посетили более 14 000 человек. Мы благодарны каждому, кто приходит к нам и разделяет интерес к искусству. Такой высокий интерес - лучшее подтверждение того, что Алматы и Казахстану нужен музей мирового уровня. К сожалению, в музее, действительно, был зафиксирован акт вандализма. Посетители нанесли надписи на стены и двери. Мы будем вынуждены привлекать всех нарушителей общественного порядка и правил поведения в музее к ответственности. Данные о нарушителях и видеоматериалы будут переданы в правоохранительные органы. Мы убеждены, что только вместе мы сможем сохранить искусство и передать его нашим детям и внукам", - цитирует пресс-служба Almaty Museum of Arts директора музея Татьяну Ходжаеву.
В пресс-службе музея попросили гостей бережно относиться к культурному пространству, а также обращаются с просьбой незамедлительно сообщать о случаях, если кто-либо из посетителей становится свидетелем порчи экспонатов.
Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм. В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы на территории сакских курганов устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В апреле этого года казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане. Депутат мажилиса Сергей Пономарев прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
16.09.2025, 15:56 148621
В Уральске офицера полиции поймали пьяным за рулем
Его лишили водительских прав и оштрафовали
Уральск. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске вынесли приговор майору полиции, которого поймали в состоянии алкогольного опьянения за рулем, сообщили в пресс-службе суда Западно-Казахстанской области.
Патруль остановил автомобиль за рулем которого находился сотрудник управления полиции города Уральска. Инспекторы зафиксировали, что офицер полиции находился за рулем служебного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Более того, он попытался скрыться с места, не выполнив законного требования об остановке.
Суд лишил полицейского права управлять транспортным средством сроком на 7 лет. Кроме того, ему назначен штраф в размере 157 280 тенге. Материалы дела будут направлены в департамент полиции ЗКО для решения вопроса о дисциплинарной ответственности.
В суде обратили внимание, что к сотрудникам полиции не может применяться административный арест, поэтому мера наказания ограничилась штрафом и лишением прав.
Напомним, прокурора города Актау признали виновным в мелком хулиганстве после пьяного дебоша в аэропорту Алматы.
16.09.2025, 11:05 137026
Закон о сталкинге направлен на предотвращение психологического насилия - МВД
Фото: Depositphotos
Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Принятие закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства" стало важным шагом в деле защиты прав граждан, сообщает Polisia.kz.
Одним из ключевых нововведений стало введение уголовной ответственности за сталкинг - навязчивое преследование, не связанное с применением насилия, но причиняющее значительный психологический вред. Теперь под сталкингом понимаются действия, направленные на установление нежелательного контакта или слежку за человеком вопреки его воле. Это может включать постоянные звонки, слежку, слежение через интернет или иные формы навязчивого поведения, нарушающие личные границы и вызывающие чувство страха или тревоги, повлекшие существенный вред", - пояснили в МВД.
Там напомнили, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность: штраф до 200 месячных расчетных показателей, общественные или исправительные работы до 200 часов либо арест сроком до 50 суток.
Принятие этого закона подчеркивает важность уважения к личному пространству каждого человека и направлено на предотвращение психологического насилия и преследования", - резюмировали в ведомстве.
Напомним, с сегодняшнего дня в Казахстане вводится уголовная ответственность за принуждение к браку, домогательства и преследование.
