17.11.2025, 09:20 111106
Поезд из Атырау в Алматы будет курсировать ежедневно
Фото: КТЖ
Рассказать друзьям
Алматы. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 14 декабря 2025 года маршрут поезда № 41/42 Атырау - Алматы переводится на ежедневный график курсирования, сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
Состав поезда включает более 15 обновленных купейных и плацкартных вагонов. Данный маршрут позволит перевозить порядка 700 пассажиров", - проинформировали в компании.
Проездные документы будут доступны на официальном сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах железнодорожных вокзалов. Подробную информацию можно получить по номеру 1433.
новости по теме
17.11.2025, 17:14 65046
Будут ли в Казахстане отключать электричество по вечерам
Рассказать друзьям
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов в кулуарах Акорды рассказал, будут ли в Казахстане отключать электричество по вечерам из-за энергодефицита, передает корреспондент агентства.
Нам это (вечерние блэкауты. - Прим. ред.) не грозит. В целом Казахстан по выработке электроэнергии - профицитная страна. В дневные часы наблюдается профицит. В часы пик, а именно утром и вечером - мы дефицитная страна. Поэтому мы импортируем электроэнергию из соседних стран - из Узбекистана и России. В летний период часть электроэнергии импортируется из Кыргызстана", - заявил министр.
Он уточнил, что Казахстан потребляет 119 миллиардов киловатт-часов в год, а вырабатывает 117 миллиардов киловатт-часов. По его словам, годовой дефицит в часы пикового потребления составляет 2 миллиарда киловатт‑часов.
Ранее СМИ Кыргызстана сообщали, что рестораны, кафе и ночные клубы обязали завершать работу до 22:00, иначе заведениям будут отключать электричество.
17.11.2025, 13:48 85426
Компания RAMS заявила о выходе из проекта Beyond Almaty
Фото: rams-global.com
Рассказать друзьям
Алматы. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Компания RAMS QAZAQSTAN на официальном сайте сообщила о решении о выходе из состава участников по реализации проекта Beyond Almaty в качестве генерального подрядчика с сентября 2025 года.
По всем дальнейшим вопросам, связанным с проектом BEYOND ALMATY, необходимо обращаться к собственнику земельного участка и заказчику ТОО "BR Construction Qazaqstan", - говорится в сообщении компании.
В компании добавили, что продолжат реализацию других проектов.
Редакция Kazakhstan Today обратилась в акимат в просьбой прокомментировать выход генподрядчика из проекта.
Дополнено 17.11.2025, 15.00
В управлении управлении градостроительного контроля Алматы сообщили, что в отношении заказчика составлены административные протоколы по статьям КоАП РК 316 "Строительство объектов и их комплексов без проектной документации либо по проектной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, по которой требуется ее проведение, за исключением требований, установленных техническими регламентами" и 321 "Осуществление строительства без сопровождения технического и (или) авторского надзоров". Выдано предписание о приостановлении и устранении допущенных нарушений.
На сегодняшний день, в ТОО "BR Construction Qazaqstan" направлено уведомление о предоставлении информации об исполнении выданного предписания. В случае не предоставления информации, управлением будет проведена внеплановая проверка на предмет его исполнения", - добавили в ведомстве.
Напомним, строительство 40-этажной башни в Алматы на пересечении улиц Сейфуллина и Тимирязева возмутило жителей и общественников города, поскольку в этом районе запрещено возведение строений выше девяти этажей. Алатинцы запустили петицию о запрете строительства 40-этажного комплекса. Жители города считают, что на данной территории необходимо создать зеленую парковую зону.
Территория участка на пересечении улиц Сейфуллина и Тимирязева, предусмотренная под строительство комплекса "RAMS Beyond Алматы", находится в зоне высокой плотности населения и транспортных потоков. В непосредственной близости отсутствует достаточное количество зеленых насаждений и общественных парков. Согласно Стратегии развития Алматы и государственным приоритетам в сфере экологии, на данной территории требуется организация парка и рекреационной зоны, а не уплотнительная застройка", - отмечают авторы петиции.
Кроме того, они обратили внимание на перегруз социальной и транспортной инфраструктуры на данном участке.
Район, где планируется возведение 40-этажного жилого комплекса, уже испытывает дефицит парковочных мест, повышенную нагрузку на дороги и инженерные сети. Строительство объектов выше 9 этажей противоречит ранее введенным ограничениям на высотное строительство в Алматы, утвержденным президентом РК и компетентными органами. Обход данных требований под предлогом "общественной значимости проекта" является неправомерным. Для жителей города общественно значимым является создание парка и зеленых зон, а не возведение высотного жилого комплекса на данной территории", - подчеркнули алматинцы.
После вмешательства депутатов, строительство в августе было приостановлено. Позже депутат Бактыжан Базарбек сообщил, что компания отказывается соблюдать законы и пытается продолжить стройку скрытно. По его словам у застройщика на руках был лишь АПЗ и согласование эскизного проекта. Котлован площадью 4 га был вырыт без ПСД, без экспертизы и без разрешений.
17.11.2025, 09:51 108741
Ранее судимых и лиц с психическими расстройствами назначали опекунами в Акмолинской области
В соответствии с действующим законодательством опекунами и попечителями недееспособных граждан не могут быть лица, имеющие судимость или психические заболевания
Рассказать друзьям
Кокшетау. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Акмолинской области установила, что уполномоченные органы назначали опекунами лиц, осужденных за убийство и другие преступления, сообщили в пресс-службе ведомства.
К примеру, опекуном сразу двух недееспособных лиц было лицо, ранее судимое за убийство. В другом случае опекуном недееспособного лица назначен гражданин, имеющий диагноз "шизофрения", - проинформировали в прокуратуре.
Кроме того, уполномоченными органами не предпринимались меры по снятию недееспособных граждан с учета. В результате 28 умерших лиц области продолжали числиться в базе как лица, состоящие на учете по категории "недееспособные".
Мерами прокурорского реагирования ранее судимые опекуны и лица с психическими расстройствами отстранены от исполнения обязанностей, сведения приведены в соответствие, виновные лица привлечены к ответственности.
15.11.2025, 07:51 258546
Туман накроет Казахстан 15 ноября
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 15 ноября, большая часть территории республики будет находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается погода без осадков, сообщает РГП "Казгидромет".
Только на северо-западе, севере страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки (дождь, снег). На севере РК ожидается низовая метель, на северо-западе, севере - гололед. По республике прогнозируются усиление ветра, туман.
14.11.2025, 19:33 295721
Жителя Шымкента арестовали за дрифт на крыше многоэтажки
Автомобиль помещен на штрафстоянку
Рассказать друзьям
Шымкент. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Шымкента установила и задержала водителя, который совершил грубое нарушение закона, подняв автомобиль на крышу двенадцатиэтажного здания и умышленно выполняя опасные маневры, сообщает пресс-служба ДП города.
Его действия создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей и не имеют никакого отношения к развлечению", - говорится в сообщении.
Видео с противоправным поведением распространилось в соцсетях. По результатам проверки нарушитель арестован на 10 суток, автомобиль помещен на штрафстоянку.
14.11.2025, 15:52 307816
"Алматинские тепловые сети" уличили в незаконной наценке при повторном подключении тепла в Алматы
"АлТС" необоснованно заложило прибыль в размере 10% при формировании стоимости услуги
Рассказать друзьям
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Алматы выявил, что ТОО "Алматинские тепловые сети" незаконно включали прибыль в стоимость повторного подключения к теплу. После уведомления компании пришлось снизить тариф на 10%, сообщили в АЗРК.
Антимонопольный орган установил признаки злоупотребления монопольным положением в деятельности ТОО "Алматинские тепловые сети". Данные нарушения привели к ущемлению прав неопределенного круга потребителей тепловой энергии.
При формировании стоимости услуги "повторное подключение к тепловой энергии" ТОО "АлТС" заложило прибыль в размере 10%. Однако действующие правила пользования тепловой энергией не позволяют субъектам естественной монополии извлекать прибыль при выполнении работ по повторному подключению потребителей.
В связи с установленными фактами департамент направил в адрес "АлТС" уведомление о наличии признаков нарушения законодательства о конкуренции. Монополист был обязан пересмотреть расчеты и привести их в соответствие с нормативными требованиями.
По информации ведомства, уведомление уже исполнено. Стоимость повторного подключения к тепловой энергии для жителей Алматы снижена на 10% путем исключения прибыли монополиста.
Ранее АЗРК выявило нарушения при использовании механизма стабилизации цен.
14.11.2025, 09:27 333686
Десять микрорайонов Алматы остались без электричества из-за аварийного отключения линий электропередачи
Фото: акимат Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 13 ноября 2025 года на ТЭЦ-2 произошли аварийные отключения линий электропередачи 110 кВ №124А и №101А. В результате временно обесточены подстанции ПС-162А "Алгабас", ПС-169А "Акбулак" и ПС-123А "АТЭЦ-2", сообщили в АО "АЖК".
Без электроснабжения остались потребители в Алатауском районе города Алматы, включая микрорайоны Ақбұлак, Алғабас, Ақкент, Саялы, Теректі, Ғажайып, Көксай, Нуркент, Дарабоз, Зерделі и прилегающий квадрат улиц Райымбека - Момышулы - Монкеби", - проинформировали в пресс-службе.
На место выехали аварийно-восстановительные бригады, сотрудники АЖК и акимата Алатауского района. Ведутся работы по определению причины отключений и поэтапному восстановлению электроснабжения.
13.11.2025, 20:16 319511
Семь человек сгорели заживо в ДТП: в Караганде суд вынес приговор водителю
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Караганда. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 13 ноября специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области рассмотрел дело в отношении Д., по вине которого в ДТП погибли семь человек, сообщает пресс-служба суда.
5 июля 2025 года примерно в 16.00 Д. на Kia Sedona ехал по автодороге Алматы - Екатеринбург в направлении города Балхаша. В районе 791-го км автодороги, обгоняя Toyota, не обратил внимания на дорожные знаки и попал в яму, после чего врезался в железные ограждения. Автомобиль загорелся. 7 пассажиров сгорели заживо. Водитель и один пассажир были госпитализированы в больницу Шетского района с различными телесными повреждениями.
Приговором суда Д. признан виновным и ему назначено 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы минимальной безопасности.
Приговор не вступил в законную силу.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
18.11.2025, 10:16В связи с пожаром в Туркестанской области создана Правительственная комиссия 18.11.2025, 09:453726Пожар в Туркестанской области: 12 человек погибли, девять из них дети 18.11.2025, 10:423316Порядок регистрации граждан по месту жительства меняется в Казахстане 18.11.2025, 06:582771Медицина, образование, спорт: социальное развитие города Островца после запуска БелАЭС 18.11.2025, 08:48В Казахстане утвержден перечень видов деятельности, по которым запрещено применение СНР на основе упрощенной декларации1856В Казахстане утвержден перечень видов деятельности, по которым запрещено применение СНР на основе упрощенной декларации 11.11.2025, 15:05426556Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 14.11.2025, 08:48371631Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа 13.11.2025, 17:19363071Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном вырос до $1,4 млрд 14.11.2025, 12:10358451Опреснительный завод в Мангистауской области вышел на производственную мощность 12.11.2025, 17:30Ликвидация очага социальной напряженности в Алматы: зарегистрировано уголовное дело, на земли наложены аресты353981Ликвидация очага социальной напряженности в Алматы: зарегистрировано уголовное дело, на земли наложены аресты 11.11.2025, 15:05426556Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 20.10.2025, 17:35419996Президент Азербайджана прибыл с госвизитом в Казахстан 20.10.2025, 17:10Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени414096Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени 23.10.2025, 17:34399001Устойчивость и прогресс китайской экономики привносят в мир ценную определенность 24.10.2025, 17:46398281Китайский уезд с 70 тысячами жителей готовится принять 800 тысяч туристов ради зимних видов спорта
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?