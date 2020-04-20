Алматы. 19 апреля. Kazakhstan Today - Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана в воскресенье, передает Kazakhstan Today.

Лишь на западе, северо-западе республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается местами дождь. Местами ожидаются усиление ветра, на северо-западе - гроза, туман, на юге - пыльная буря", - сообщает "Казгидромет".

По информации синоптиков, в Северо-Казахстанской, днем Акмолинской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Жамбылской области ожидаются местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, пыльная буря. В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, днем местами - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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