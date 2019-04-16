Погода без осадков ожидается сегодня лишь на юго-востоке и юго-западе Казахстана

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По данным "Казгидромета", в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, гроза, возможен град, усиление ветра до 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Павлодарской, Акмолинской, Актюбинской областях местами ожидается туман, гололед, гроза, град, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Костанайской области местами ожидается туман, гроза, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
В Кызылординской области местами ожидается туман, гроза, утром и днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Туркестанской области местами ожидается гроза, возможен град, утром и днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области днем в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Жамбылской, Мангистауской, Атырауской, ночью Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем в Жамбылской - гроза.
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