Погода без осадков ожидается сегодня лишь на юго-востоке и юго-западе Казахстана

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Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтов местами по республике пройдут осадки, на севере и северо-западе местами сильные осадки, лишь на юго-востоке и юго-западе - погода без осадков. Местами ожидаются туман, гроза, гололед, усиление ветра, град, на юге - пыльная буря, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, гроза, возможен град, усиление ветра до 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Павлодарской, Акмолинской, Актюбинской областях местами ожидается туман, гололед, гроза, град, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Костанайской области местами ожидается туман, гроза, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидается туман, гроза, утром и днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидается гроза, возможен град, утром и днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области днем в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Мангистауской, Атырауской, ночью Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем в Жамбылской - гроза.

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