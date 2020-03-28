Погода без осадков ожидается в пятницу на большей части Казахстана

Алматы. 27 марта. Kazakhstan Today - В пятницу на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Лишь на севере и в центре с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются осадки. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, на севере местами ожидается гололед", - сообщает "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Акмолинской, Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Костанайской области местами ожидается туман, в Северо-Казахстанской области местами гололед. В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду. В Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

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