Погода без осадков ожидается в субботу лишь на востоке Казахстана

Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - По прогнозу "Казгидромета", в субботу в Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды: в северной половине пройдет снег, в южной - дождь и снег, передает Kazakhstan Today.

Лишь в восточной части РК ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, метель и усиление ветра, говорится в сообщении синоптиков.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду. В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской области местами ожидаются туман, ночью - гололед, днем - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, днем усиление ветра до15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области - гололед.





В Карагандинской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра до15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, туман. В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами туман. В Акмолинской области ночью местами ожидается низовая метель. В Актюбинской, Павлодарской, ночью в Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидаются туман, в Атырауской области ночью местами гололед.

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