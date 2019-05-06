Погода без осадков ожидается в воскресенье на большей части Казахстана

Алматы. 5 мая. Kazakhstan Today - Большая часть Казахстана находится под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь через запад, восток и юго-восток республики будут проходить атмосферные фронтальные разделы, где сохраняются дожди, передает Kazakhstan Today.

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, гроза, шквал, возможен град, пыльная буря, сообщает "Казгидромет".

По информации синоптиков, в Атырауской области местами ожидаются гроза, шквал, ветер 15-20 метров в секунду, днем - пыльная буря. В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, ветер 15-20 метров в секунду, днем - град. В Мангистауской области местами ожидаются туман, днем - гроза, град. В Кызылординской, Туркестанской областях местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. В Жамбылской, Алматинской областях местами ожидается туман, в Жамбылской области местами ветер 15-20 метров в секунду. В Костанайской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду. В Акмолинской области днем местами ожидается гроза.









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