Похолодание ожидается на большей части Казахстана в выходные и на Наурыз

Алматы. 20 марта. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на праздничные и выходные дни, с 21 по 26 марта 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, по-весеннему быстро меняющиеся атмосферные процессы будут определять погоду в выходные и праздничные дни на территории Казахстана.

На южные регионы страны продолжает оказывать свое влияние теплый циклон с районов Ирана, который вызовет дожди. Однако уже на западную часть республики начинает оказывать влияние холодный антициклон из Исландии, который, смещаясь на восток, вызовет прекращение осадков и понижение температуры воздуха на большей части Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

В северной половине страны в ночные часы температура воздуха понизится от -5+3 до -12-25 градусов мороза, в южной - от +2+12 до -3+2 градусов тепла, местами -6-11 мороза. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. 24-25 марта 2020 года в северной половине страны в ночные часы температура воздуха понизится до -12-20 градусов, а в горных районах Восточно-Казахстанской области есть вероятность понижения температуры ночью до -20-25 градусов мороза.

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