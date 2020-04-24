Покровительствоваших притон полицейских уволили в Мангистауской области

Актау. 23 апреля. Kazakhstan Today - В Мангистауской области уволили двоих полицейских, подозреваемых в покровительстве притона, передает Kazakhstan Today.

Министерством внутренних дел особое внимание уделяется соблюдению сотрудниками органов внутренних дел служебной дисциплины и законности. Все факты нарушения среди личного состава рассматриваются как дискредитирующие проступки с принятием своевременных и кардинальных мер ответственности как к самим нарушителям, так и их руководителям, отметили в ведомстве.

Не стал исключением и факт оказания покровительства иностранным лицам, занимающимся противоправной деятельностью, в котором уличены два сотрудника департамента полиции Мангистауской области. 10 апреля текущего года, сразу же после выявления, еще на стадии проверки, оба были уволены из органов внутренних дел. К строгим мерам дисциплинарной ответственности привлечены и их руководители", - сообщает Polisia.kz.

По информации Lada.kz , полицейских Актау подозревают в "крышевании" притона с зараженными коронавирусом проститутками. Как сообщил на брифинге руководитель аппарата Агентства по противодействию коррупции Куаныш Жапаков, сотрудники департамента полиции Мангистауской области скрыли контакт заражённого коронавирусом с проститутками в Актау.

Департаментом по Мангистауской области совместно с прокуратурой области пресечена незаконная деятельность сотрудников департамента полиции, которые осуществляли покровительство иностранным гражданам в организации на территории Актау сети притонов для занятия проституцией. Несмотря на действия на территории области карантина, сотрудники полиции мер по пресечению противоправной деятельности притонов не принимали, продолжали покровительствовать противоправной деятельности. Скрывали известный факт контакта заражённого коронавирусной инфекцией лица с иностранными гражданами, занимающимися проституцией", - отметил руководитель аппарата Агентства по противодействию коррупции Куаныш Жапаков.

Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование по фактам взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями, организации, содержания притона для занятия проституцией и сводничеством, а также сокрытии информации, создающей опасность для здоровья людей.

Принятыми мерами изолировано 87 человек, в том числе лица, содержащиеся в притонах для занятия проституцией, из которых у двух иностранных граждан обнаружена коронавирусная инфекция", - добавил Куаныш Жапаков.

По данным портала Polisia.kz, для обеспечения законности на блокпостах сотрудниками управлений собственной безопасности пресекаются факты взяточничества и поборов за беспрепятственный проезд и передвижение по карантинным зонам.

22 апреля, в ходе совместных мероприятий против взяточничества, в городе Шымкенте были задержаны два сотрудника местной полицейской службы. В этот же день они уволены по отрицательным мотивам, а их руководители освобождены от занимаемых должностей.

Принимаются меры и к гражданам, предлагающим взятку за беспрепятственный проезд и передвижение по карантинным зонам. Такие факты накануне были выявлены в городе Алматы и Кызылординской области.

Всего управлениями собственной безопасности департаментов полиции пресечено 67 фактов дачи взятки сотрудникам органов внутренних дел. Не поддавшись соблазну, сотрудники проявили принципиальность и честность.

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